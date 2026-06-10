Administratör till AnOpIVA Mölndal
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2026-06-10
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Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.Publiceringsdatum2026-06-10Beskrivning
AnOpIVA Mölndal omfattar 3 Operationsavdelningar, en Intensivvårdsenhet, en läkarenhet och en forskningsenhet. Vi utför både högspecialiserad och omfattande ortopedisk kirurgi, handkirurgi, dagkirurgi, ÖNH-kirurgi och andra specialiserade ingrepp. Vi är 350 medarbetare
Vi söker nu en systemadministratör till vår verksamhet. Tjänsten är ett vikariat under ett år med anledning av föräldraledighet.
Vår verksamhet har sin administration uppdelad mellan 4 chefer och består av 8 medarbetare. Dess centrala roll är att stötta verksamhetens alla chefer i deras uppdrag med administration och systemfrågor.Dina arbetsuppgifter
Tjänsten omfattar flera ansvarsområden där du får en central roll i verksamhetens administrativa arbete. Du kommer arbeta 20% som verksamhetsövergripande miljöombud och ansvara över SOFIA och uppdatering av verksamhetens Rutiner.
Du kommer dessutom att ha rollen som LITA (lokal IT-ansvarig). I detta uppdrag ansvarar du bland annat för att hantera behörigheter i olika system, administrera KIV, vara lokal tjänstekortsadministratör, beställa IT-produkter, administrera 1177 Mina vårdkontakter samt ansvara för genomförande av PC-utbyten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet som administratör inom hälso- och sjukvård. Det är önskvärt att du har utbildning som vårdadministratör, medicinsk sekreterare eller annan administrativ utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig. Vi ser också att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i SOFIA (SharePoint), Marknadsplatsen, Proceedo, Raindance, Orbit, ELVIS, 1177. Vi ser gärna att du har goda kunskaper i Office 365 och ett genuint intresse för IT-frågor.
Som person är du noggrann, strukturerad och har lätt för att prioritera mellan olika arbetsuppgifter. Du är självgående, tar gärna eget ansvar och trivs i en stödjande roll. Du är lösningsorienterad, har lätt för att samarbeta och kommunicera och har förmåga att anpassa ditt förhållningssätt till både kollegor och samverkansparter. Du känner dig trygg i en roll där du bidrar med stöd och struktur och arbetar analytiskt, metodiskt och noggrant. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Länsmansgatan 12 (visa karta
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431 30 MÖLNDAL Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 3, An/Op/Iva Mölndal Jobbnummer
9956295