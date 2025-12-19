Verksamhetsutvecklare
Sigtuna kommun, Samhällsbyggnadskontoret / Organisationsutvecklarjobb / Sigtuna Visa alla organisationsutvecklarjobb i Sigtuna
2025-12-19
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sigtuna kommun, Samhällsbyggnadskontoret i Sigtuna
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
På samhällsbyggnadskontoret arbetar cirka 200 personer med uppgiften att göra Sigtuna kommun till en attraktiv, levande och trygg plats att bo och verka i. Vi planerar nya bostads- och verksamhetsområden. Vi projekterar och bygger gator och ledningar för vatten och avlopp. Vi tar hand om parker och skogar samt skolgårdar, förskolegårdar och lekplatser. Vi arbetar med trafikfrågor, parkeringsövervakning, renhållning och mycket mer. Vi har hand om myndighetsutövningen och utövar tillsyn och kontroll samt utfärdar tillstånd inom våra områden. Vi satsar på våra medarbetare genom såväl goda resurser för kompetensutveckling som gemensamma aktiviteter. Sigtuna kommun är en expansiv kommun med ett omfattande bostadsbyggande, många företagsetableringar och satsningar i det offentliga rummet.Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Dina ansvarsområden kommer vara att:
* Leda det interna verksamhetsutvecklingsarbeten på samhällsbyggnadskontoret, ofta med digitala inslag
* Kartlägga och utveckla processer
* Utveckla, standardisera och implementera metoder och arbetssätt
I ditt närmaste team på staben finner du verksamhetscontroller, förvaltningsledare och informationscontroller tillsammans med kontorets övriga stabsfunktioner.
Du kommer att arbeta nära verksamheten och tillsammans med kommunens övriga funktioner inom verksamhetsutveckling och innovation.Kvalifikationer
Vi ser att du har högskoleutbildning inom relevant område, eller kunskap förvärvad på annat sätt. Du har några års erfarenhet av verksamhetsutveckling och har jobbat strukturerat med förändringsledning i tidigare roller.
Det är meriterande om du har fördjupad kunskap i processorienterade arbetssätt och/eller i att bedriva arbete i projektform. Det är också en fördel om du har förkunskap kring samhällsbyggnadsfrågor, gärna i en kommunal kontext.
ÖVRIGT
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun! https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C296408". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sigtuna kommun
(org.nr 212000-0225) Arbetsplats
Sigtuna kommun, Samhällsbyggnadskontoret Kontakt
Stabschef
Katarina Björk katarina1.bjork@sigtuna.se 0736613853 Jobbnummer
9654399