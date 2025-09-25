Verksamhetsutvecklare
Bli en del av världens största humanitära rörelse
Röda Korset är världens största humanitära rörelse och finns i 191 länder. När katastrofen slår till är vi redan på plats för att hjälpa utsatta människor, inte minst tack vare 16 miljoner volontärer.
Svenska Röda Korset driver verksamhet inom kris och katastrof, skyddsfrågor samt hälsa och vård. Vi har förtroendet att omsätta bidrag från individer, företag och myndigheter i konkreta insatser för de mest utsatta.
Vi kämpar för att rädda liv, och ge hopp, överallt och varje dag. Oavsett i vilken roll du jobbar är du med och bidrar - i just din profession och genom handlingskraft och mod. Välkommen till vår värld!
Verksamhetsutvecklare sökes!
Vill du bidra till att Svenska Röda Korset lokalt kan göra mer för de mest utsatta? Vill du jobba med utveckling? Bli verksamhetsutvecklare hos oss på Enheten för lokal och regional utveckling! Vi har i uppdrag att stärka det lokala arbetet och den lokala förankringen så att vi effektivt levererar på vårt unika uppdrag - att vara en stark humanitär aktör med fokus på att förbättra situationen för människor i utsatthet.
Om enheten
Enheten för lokal och regional utveckling ansvarar för att, i dialog med regionråd och kretsar (Röda Korsets lokalföreningar), planera för och genomföra insatser som stärker genomförandet av Svenska Röda Korsets strategiska inriktning. Enheten ska ge utvecklingsstöd i förenings- och verksamhetsfrågor lokalt och det är medarbetarna på enheten som samordnar insatser för riktat och fördjupat stöd till kretsarna. Arbetet riktar sig i hög utsträckning mot förtroendevalda i Röda Korsets lokalföreningar. En utmaning vi har är att stärka och förbättra lokalföreningarnas organisation när verksamheter ska utvecklas och utökas.
Enheten består av fyra olika team som tillsammans arbetar med specifika regioner och lokala föreningar.
Har du kunskap om föreningsarbete och ett intresse för utvecklingsarbete? Är du bra på att skapa goda relationer med människor? Då är du välkommen att söka!
Som lokal verksamhetsutvecklare ingår du i ett team med flera andra verksamhetsutvecklare och en gruppchef. Du ansvarar för att stötta ett antal kretsar inom regionen med allt ifrån grundläggande föreningsfrågor till att processleda komplicerade och utmanande processer, projekt och möten. Du stöttar även frivilliga i att genomföra behovsundersökningar, starta verksamheter, bygga lokal krisberedskap och mycket mer. Detta är en bred tjänst där du förväntas kunna sätta in dig in i och stötta våra kretsar i flera verksamhetsområden, i samarbete med tematiska verksamhetsutvecklare från andra enheter inom organisationen.
Vilken erfarenhet behöver man ha med sig som lokal verksamhetsutvecklare?
Du har gedigen kunskap om och några års erfarenhet av föreningsarbete och att stötta utveckling på lokal nivå. I bagaget har du en relevant högskoleutbildning, t.ex. inom organisationsutveckling, samhällsvetenskap eller har fått erfarenhet på annat sätt. Du är bra på att samarbeta med andra, en duktig relationsbyggare, diplomatisk och kan balansera olika parters förväntningar. För att vara framgångsrik i tjänsten behöver du ha en hög pedagogisk och kommunikativ förmåga. Du drivs av en vilja att stärka Röda Korset tillsammans med våra förtroendevalda.
Tjänsten är en visstidsanställning fram till 2026-05-31 med tillträde snarast möjligt efter överenskommelse. Placeringsort är i Malmö på vårt kontor på Drottninggatan 2c. I tjänsten förekommer arbete på helg och kvällstid och resor inom Sverige. Vi erbjuder målstyrd arbetstid och flexibelt arbete vilket innebär att du kan ha möjlighet att arbeta från annan plats än kontoret upp till två dagar per vecka utifrån verksamhetens förutsättningar och i samråd med din chef.
Så här rekryterar vi
Vi välkomnar din ansökan senast den 12 oktober, men om vi hittar rätt kandidat kan vi komma att tillsätta tjänsten före detta datum så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Elin Bjerhem 040-326534, elin.bjerhem@redcross.se
Svenska Röda Korset strävar efter att vara en inkluderande organisation med medarbetare som bidrar till mångfald i både perspektiv, erfarenhet och bakgrund. Vi tror att det gör oss mer relevanta. Därför rekryterar vi gärna personer som har olika etnisk och social bakgrund, könsidentitet- och uttryck, tro, ålder, funktionsvariationer och sexuell läggning.
Vår rekryteringsprocess startar med ett första urval baserat på en upprättad kravprofil och följs sedan av intervjuer och i vissa fall online-tester samt bakgrundskontroll och referenstagning.
Då Svenska Röda Korset är med i "Inter-Agency Scheme for the Disclosure of Safeguarding-related Misconduct" för att skydda vår sektor från sexuella övergrepp ställer vi särskilda frågor kring detta till dina referenser. Slutkandidater kan även komma att screenas mot EUs och FNs sanktionslistor.
Här hittar du information om Svenska Röda Korset som arbetsgivare samt kontaktuppgifter till de fackklubbar som finns representerade hos oss.
