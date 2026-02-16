Verksamhetsstöd
2026-02-16
Välkommen till Härjedalens kommun!
I Härjedalens kommun finns plats för både arbete och fritid, för eget ansvar och personlig utveckling. Som medarbetare hos oss får du möjligheten att tillsammans med engagerade kollegor arbeta för fortsatt utveckling av våra verksamheter och bidra till vårt övergripande mål; att ständigt förbättra vårt samhälle för Härjedalingarnas bästa! Kommunen är ett förvaltningsområde för det samiska språket och kommunkontoren finns i Sveg, Hede och Funäsdalen.
Funderar du på att bosätta dig i Härjedalen är du hjärtligt välkommen att kontakta inflyttarservice via e-post: flyttahit@herjedalen.se
eller via vår växel, telefon: 0680-161 00.
Vi tar emot din jobbansökan digitalt i vårt rekryteringssystem. Om du har skyddade personuppgifter, kontakta en HR-Strateg, via vår växel, så får du hjälp med hur du söker arbete på ett säkert sätt.
Vill du ha en central roll i att säkerställa att vår verksamhet fungerar smidigt varje dag?
Vi söker ett vikarierande verksamhetsstöd som vill bidra till vår verksamhet och jobba med bemanning och planering. Du blir en nyckelperson i vår dagliga drift där du arbetar i nära samarbete med enhetschef, biträdande enhetschef, sjuksköterskor och rehab. Du ingår i hemtjänstens team för verksamhetsstöd och har stöttning av dem.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan därför bli tillsatt innan sista ansökningsdag.Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
• Du är ett stöd till enhetschefen och arbetar med administrativa uppgifter inom personalplanering, lönehantering och ekonomi samt stöttar medarbetare i frågor rörande personaladministration och dagliga verksamhetsfrågor.
• Du har en övergripande blick över resurser och behov i verksamheten och uppmärksammar chef om resurstillgång eller behovet förändras.
• Du samverkar med samordnare, planerare/verksamhetsstöd och Resurscenter gällande bemanning och den dagliga driften för dina enheter.KvalifikationerKvalifikationer
• God datorvana.
• B-körkort.
Meriterande:
• Erfarenhet av planering- och bemanningsarbete, gärna inom socialt arbete.Dina personliga egenskaper
• Du har ett strukturerat arbetssätt, är lösningsfokuserad och har en god förmåga att samarbeta.
• Du trivs i en roll där du behöver vara flexibel och du har förmåga att prioritera utifrån verksamhetens behov.
• Du är lyhörd, stresstålig och kan snabbt lösa situationer som uppstår.
Vi erbjuder
• Friskvårdspeng.
• Friskvård på arbetstid.
Ett spännande och omväxlande arbete där detaljer, tätt samarbete med olika funktioner och snabba förändringar hör till vardagen och där du kommer arbeta i ett team som alltid har lösningar i fokus.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kontaktinformation
Åsa Westvall, Enhetschef, 0680 - 164 81, asa.westvall@herjedalen.se
Anneli Stenberg, Fackligt ombud Vision, 0680 - 162 77, anneli.stenberg@herjedalen.se
Arbetsplats
Holmvägen 3
842 71 Ytterhogdal Ersättning
. Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5081734255". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härjedalens kommun
(org.nr 212000-2510), http://www.herjedalen.se Kontakt
Enhetschef
Åsa Westvall asa.westvall@herjedalen.se 0680 - 164 81 Jobbnummer
