Verksamhetsspecialist Uppsala/Västerås
2025-12-18
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige
, Östhammar
, Sigtuna
, Enköping
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Om Samhall
I Sverige saknar 250 000 personer med en funktionsnedsättning ett arbete att gå till. Det är därför Samhall finns - för att skapa meningsfulla jobb för dem som står utanför arbetsmarknaden. Vår vision är "En arbetsmarknad där alla ses som en tillgång" och vi tror att du som läser detta känner lika starkt för de orden som vi. För oss står inkludering och utveckling i fokus för allt vi gör. Oavsett var du jobbar i vår organisation är vårt syfte högst närvarande och tillgänglighet och tron på att alla människor har kompetens är en kompass och en drivkraft.
Vi är 24 000 anställda, varav cirka 1500 chefer och specialister, med verksamhet över hela landet. Tillsammans arbetar vi för en mer inkluderande arbetsmarknad som gagnar individer, organisationer och samhället i stort.
Välkommen till Samhall!
Jobbet som verksamhetsspecialist
Rollen som verksamhetsspecialist är ny i distriktet och kommer att vara ett stöd i den operativa driften för att möjliggöra ökad medarbetarutveckling genom ständiga förbättringar och minskade slöserier inom vår driftsverksamhet.
Att skapa förutsättningar för våra medarbetares utveckling samt att våra kunder är nöjda är själva kärnan i vårt uppdrag som företag. Som verksamhetsspecialist bidrar du genom att arbeta operativt i våra kunduppdrag och stötta verksamhetens chefer. Du medverkar i större uppstarter och avvecklingar av uppdrag samt stöttar områdeschefer och verksamhetschefer i arbetet med kontinuerlig utveckling av våra uppdrag. Du arbetar med kvalitetssäkring av arbetssätt och leveranser.
Verksamhetsspecialisten i Uppsala/Västerås kommer att rapportera till affärsstödet i distriktet.
Vad tar du med dig in i rollen?
Vi ser att du har flera års erfarenhet av Samhalls driftverksamhet med goda resultat. Du har framgångsrikt utvecklat affärer och har god kunskap om våra arbetssätt, utrustning och system. Vi ser gärna att du har breda erfarenheter från olika typer av verksamheter sedan tidigare.
Du kommer att leda och utveckla ditt ansvarsområde självständigt vilket kräver en stark genomförandeförmåga samt ett utvecklingsorienterat arbetssätt. Du tycker om att lära nytt och delta i förändring.
För att lyckas i rollen behöver du ha:
• En bred erfarenheter av operativa driftsfrågor från olika verksamheter
• Erfarenhet och kunskap kring effektiv drift och arbetssätt enligt Lean-filosofin
• En god kommunikativ förmåga, både skriftligt och muntligt.
• Arbetat med dokumentation, instruktioner och en god systemvana
• Gymnasiekompetens eller högre utbildningsnivå
• B-körkort
Förutom gedigen kunskap är det dock vår värdegrund som gör att vi trivs och gör ett bra jobb över tid. Din tro på alla människors lika värde, att alla människor har kompetens samt att jobbet har stor betydelse är det som motiverar i vardagen.
Ansökan och praktisk information
Vill du bli en av oss? Varmt välkommen med din ansökan!
På Samhall arbetar människor med många olika bakgrunder och erfarenheter, det tror vi gör oss till en mer kreativ och rolig arbetsplats. Därför söker vi alltid efter personer som på olika sätt kan bidra till att bredda våra perspektiv.
Rekryteringsprocessen består av flera steg som inkluderar möten, tester och referenskontroll.
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Anställningsdatum: Snarast enl överenskommelse
Placering: Uppsala eller Västerås
Sista dag att ansöka är 18 januari 2026
Kontakt: Affärsstöd, Leo Knezevic, leo.knezevic@samhall.se
eller rekryterare Stina Torell, stina.torell@samhall.se
Fackliga kontaktuppgifter:
Asim Zilic, SACO, 070-3594515
Elisabeth Lindén-Classon, Ledarna, 070-3756534
Georgios Pavlidis, Unionen, 076-1266744 Ersättning
