Verksamhetsspecialist inom inköpsanalys i Umeå
Försäkringskassan / Organisationsutvecklarjobb / Umeå Visa alla organisationsutvecklarjobb i Umeå
2025-10-27
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försäkringskassan i Umeå
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Lycksele
, Kramfors
eller i hela Sverige
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Försäkringskassans upphandlingsorganisation består av enheterna för upphandling och inköpsanalys. Arbetet leds av upphandlingschefen med stöd av två enhetschefer och en upphandlingsspecialist. Upphandlingsorganisationens drygt 30 medarbetare finns i Stockholm, Sundsvall, Umeå, Östersund, Arvidsjaur och Ystad. Du kommer att tillhöra enheten för inköpsanalys, där det idag jobbar 8 personer med rollerna avtalscontroller, hållbarhetscontroller, inköpskoordinator, e-handelsspecialist, Travel Manager och administrativ assistent.
Försörjningsberedskap, inköpsanalys och projektledning
Försäkringskassan söker risksamordnare med inriktning mot inköp, upphandling och försörjningsrisker. Tjänsten är nyinrättad och i ditt arbete kommer du bygga upp arbetet med riskhantering inom inköp. Det innebär att skapa struktur och systematik för att identifiera och inventera, analysera, hantera och förebygga olika typer av risker inom myndighetens inköp. Målet är att skapa förmåga för att hantera risker utifrån kontroll i leverantörskedjan, prioritering och hantering av avtalsområden som har stor vikt i händelse av kris samt prioritering och hantering av avtalsområden där brister kan skapa en kris.
Som risksamordnare förväntas du bygga upp strukturer och processer för arbetet, öka kunskap och förståelse för frågorna samt vägleda och kvalitetssäkra myndighetens arbete inom försörjningsrisker. Du kommer att arbeta med att analysera olika områden, ta fram krav till prioriterade upphandlingar och följa upp kraven under avtalstiden. Dina främsta kontaktytor är enhetens processledare inom kategoristyrning, hållbarhetscontroller, avtalscontroller samt verksamhetsområdets upphandlare. Precis som övriga medarbetare på enheten förväntas du både självständigt leda eller medverka i utvecklingsarbete samt följa upp och utvärdera genomförda utvecklingsinsatser. Du bidrar i arbetet med verksamhetsplanering samt utveckling av verksamhetsområdets löpande rapportering.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har examen från högskola/universitet eller erfarenheter/kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har erfarenhet av projektledning och förändringsarbete
• har goda kunskaper inom upphandlings- och inköpsområdet
• agerar proaktivt på eget initiativ och tar ansvar för resultat
• är strukturerad, har gott omdöme och har en god analytisk förmåga
• har god förmåga att kommunicera både muntligt och skriftligt
• är professionell, har en stark drivkraft och ett stort engagemang.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av risk- och konsekvensanalyser
• har erfarenhet av arbete med försörjningsberedskap
• har goda kunskaper om LOU (Lagen om Offentlig Upphandling)
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2025-10-27Övrig information
1 tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. För den här rekryteringen krävs svenskt medborgarskap. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Tjänsten är nyinrättad och placeringsorten blir Umeå, Östersund eller Sundsvall.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Jon Othozon, 010-111 71 36 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Laila Blomquist Eriksson, 010-111 34 57, laila.blomquist.eriksson@forsakringskassan.se
(för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Pierre Lidström, 010-118 75 89, Saco-S: Karoline Mellgren, 010-116 93 36.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 16 november 2025. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service till medborgarna. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss Jobbnummer
9574627