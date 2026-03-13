Verksamhetsnära ekonom
2026-03-13
Välkommen till Simrishamns kommun! Kommunen där omgivningarna skapar guldkant i vardagen. Här blir du en del av något stort. Med ditt bemötande och engagemang spelar du en huvudroll i att göra vardagen bättre för våra kommunmedborgare. Närheten och litenheten är vår styrka, den skapar en familjär stämning, ger våra uppdrag bredd och dig goda möjligheter att utvecklas. Vi strävar efter att arbeta med tillit i organisationens alla led och ett meningsfullt och hållbart arbetsliv. Här bli du en del av något stort, men aldrig en i mängden.
Vill du arbeta verksamhetsnära och samtidigt bidra till att utveckla och förbättra kommunens ekonomistyrning?
Som ekonom blir du en strategisk partner till chefer inom socialförvaltningen. Du arbetar nära chefer i en verksamhet med stort samhällsansvar och komplexa ekonomiska förutsättningar. Du bistår chefer att fatta kloka, faktabaserade beslut genom att ta fram analyser, följa upp verksamheten och bidra med prognoser som håller hög kvalitet. I praktiken innebär det att du arbetar nära verksamheten som bollplank genom hela styrprocessen - från budgetering och genomförande till uppföljning och analys.
Du kommer att arbeta tillsammans med 6 ekonomer och den centrala ekonomienheten. Vi arbetar verksamhetsnära och rör oss mellan olika kontorsmiljöer vid behov, vilket skapar goda möjligheter till dialog och helhetssyn.Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
I rollen som ekonom är du en viktig del av kommunens ekonomiarbete.
• Uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi
• Prognosarbete
• Budgetprocess
• Bokslutsarbete
Du kommer bidra till utvecklingsarbetet av kommunens ekonomistyrning. Du kommer arbeta nära cheferna, skapa förståelse för ekonomiska samband och bidra till god framförhållning i planering och uppföljning.
Du medverkar också i att utveckla och förbättra rutiner och arbetssätt inom ekonomienheten, med fokus på tydlighet, förenkling och kvalitet. Du är nyfiken på hur digital utveckling kan förenkla, förbättra och skapa smartare arbetssätt i kommunal verksamhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Ekonomisk examen från universitet eller högskola
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete
• Erfarenhet av arbete som ekonom inom offentlig sektor, gärna inom områden såsom vård och omsorg, LSS eller liknande.
ÖVRIGT
Här kan du läsa mer om att arbeta i Simrishamns kommun: https://www.simrishamn.se/om-kommunen/karriar-i-simrishamn
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till HR för vägledning i hur du ansöker.
