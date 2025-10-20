Verksamhetsledare vikariat
Vi söker en engagerad och lyhörd vikarie för rollen som verksamhetsledare under perioden 2025-12-01 till 2026-12-01. Tjänsten är ett föräldraledighetsvikariat för nuvarande verksamhetsledare och innebär ett nära samarbete med medarbetare, ledning och externa aktörer.
Vi söker dig som:
• Har förmåga att lyssna in verksamheten och skapa en god stämning.
• Är tillgänglig och bygger goda relationer med medarbetarna.
• Har tidigare erfarenhet som chef, gärna inom teater, barnkultur eller liknande.
• Har lätt för att anpassa dig snabbt till nya situationer.
• Arbetar och följer nuvarande årshjul.
• Använder och bidrar till vårt interna "Wikipedia "
• Följer gällande mallar, riktlinjer och styrdokument.
• Bidrar med glädje, engagemang och kreativitet i vardagen.
Ekonomi och ansvar:
Som verksamhetsledare har du ett övergripande ansvar för verksamhetens budget och ekonomiska uppföljning. Du arbetar aktivt med att följa upp ekonomiska mål, planera resurser och säkerställa att verksamheten bedrivs inom givna ramar. Du samarbetar med ledningen kring strategiska beslut och resursfördelning.
Vi ser fram emot att höra från dig som vill bidra till vår verksamhet med värme och professionalism.
Mejla din ansökan till oss senast den 2025-11-05 till lisamarie@umeadansskola.se
Rekrytering sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
E-post: lisamarie@umeadansskola.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Dansskola
903 27 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
