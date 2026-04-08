Verksamhetsledare
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna där våra medarbetares trygghet och utveckling alltid går hand i hand med organisationens vision!
Våra verksamheter karaktäriseras av korta beslutsvägar där du som medarbetare kan göra skillnad med ditt engagemang. Då vi arbetar med att leverera samhällsservice till våra invånare bidrar du inte bara till din egen utveckling utan även till samhällets utveckling i stort. Vi är stolta över vår kommuns verksamheter och dess cirka 1100 medarbetare.
Vill du vara med och skapa framtiden med oss?
Om verksamheten
Kulturskolan erbjuder alla barn och unga i åldrarna 6-18 år kostnadsfri undervisning inom sång, musik, dans, bild och form, teater, animation, nycirkus samt KomTek. Vår verksamhet bedrivs både ute på kommunens skolor och i Hyltebruk och är en viktig del av kommunens kultur- och fritidsutbud.
Kulturskolans vision är att skapa förutsättningar för alla barn och unga att utvecklas inom konstnärliga och skapande uttrycksformer utifrån sina egna förutsättningar och mål. Genom vårt arbete vill vi bidra till en kreativ och meningsfull fritid samt främja delaktighet, gemenskap och glädje. Detta ser vi som en del av demokratiarbetet att kunna ge barn och unga möjlighet att känna tillhörighet och meningsfullhet i ett sammanhang.
Kulturskolan erbjuder även lovaktiviteter och arbetar aktivt för att utveckla och stärka den uppsökande verksamheten.

Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetsledare för Kulturskolan har du ett övergripande ansvar för den dagliga verksamheten och dess utveckling i nära samarbete med ansvarig chef. Du är en sammanhållande och drivande kraft som bidrar till att utveckla verksamheten utifrån Kulturskolans mål och vision.
Tjänsten kombinerar ledaransvar med undervisning av Kulturskolans elever. Undervisning sker inom ett eller flera ämnen, till exempel piano, gitarr eller något annat av Kulturskolans utbud. Arbetet innebär även planering, samordning och utveckling av aktiviteter samt samverkan med skolor och andra aktörer.
En stor del av verksamheten är förlagd till eftermiddagar och kvällar, och helgarbete kan förekomma.

Kvalifikationer
Vi ser att du har en konstnärlig pedagogisk högskoleexamen eller annan likvärdig utbildning och erfarenhet av att undervisa barn och ungdomar, både enskilt och i grupp, från nybörjarnivå till mer avancerade elever. Du är lyhörd för elevernas behov och önskemål och väver in dessa i en genre-bred undervisning. Hos dig ges alla barn möjlighet att delta utifrån sin egen förmåga, och du stöttar dem i att utveckla sina färdigheter samt stärka tilltron till den egna förmågan. En god förmåga att entusiasmera och inspirera är därför viktig.
Som person är du driven, utvecklingsinriktad och strukturerad, och du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du har hög social kompetens, god kommunikativ förmåga samt administrativ skicklighet. Vidare är du flexibel, lösningsfokuserad och tar ett stort ansvar för ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Körkort och tillgång till bil är ett krav.
Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Inför rekryteringsarbetet har Hylte kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
I vår kommun finns semesterväxlingsavtal, flextidsavtal och friskvårdsbidrag. Vi tillämpar distansarbete i den mån verksamheten tillåter. Vi har kostnadsfria parkeringsplatser och för dig som behöver ladda elbil går det mot en kostnad. Vi tillämpar rökfri arbetstid. Hylte kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning.Så ansöker du
