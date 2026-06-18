Verksamhetskoordinator inom bilbranschen
Asta Agency AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-06-18
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-18Om företaget
Företaget är en aktör inom bilbranschen med verksamhet inom försäljning och service. Organisationen präglas av starkt kundfokus, hög professionalism och ett tydligt affärsdriv där kvalitet och service står i centrum. Här finns en operativ och lösningsorienterad kultur där samarbete, ansvarstagande och initiativförmåga värdesätts högt. Rollen passar dig som trivs med variation, snabba omprioriteringar och många parallella uppgifter. Tjänsten är verksamhetsnära och innebär att du arbetar på plats, resor i Sverige kan förekomma. För rätt person finns möjlighet att rollen utvecklas över tid.
Vi på Asta Agency samarbetar med företaget i den här rekryteringsprocessen. Det är ett konsultuppdrag med god möjlighet till förlängning eller anställning på sikt. Du blir initialt anställd av Asta Agency och arbetar som konsult hos företaget.Om tjänsten
I rollen som verksamhetskoordinator blir du en viktig operativ stödfunktion med uppdrag att skapa struktur, följa upp aktiviteter och se till att praktiska delar i verksamheten blir genomförda. Du arbetar nära närmsta chef och avlastar i vardagliga frågor som rör administration, koordinering, inköp, uppföljning och kvalitet i den dagliga driften.
Arbetsuppgifterna är breda och kan exempelvis handla om att sammanställa och följa upp aktiviteter i Excel, koordinera beställningar, boka resor och hotell, ha kontakt med interna stödfunktioner samt säkerställa att olika uppgifter drivs framåt. Du kan även vara delaktig i praktiska delar kopplat till kontor, anläggningar, event, marknadsaktiviteter och implementering av arbetssätt på plats i verksamheten.
Rollen passar dig som trivs med variation, är snabb på att fånga upp behov och tycker om att vara den som ser till att saker blir gjorda. Tjänsten är verksamhetsnära och innebär att du arbetar på plats i verksamheten, med vissa resor inom Sverige vid behov. För rätt person finns möjlighet att rollen utvecklas över tid.
Kvalifikationer och egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen är dina personliga egenskaper avgörande. Du är självgående, initiativtagande och har lätt för att se vad som behöver göras, även när flera saker händer samtidigt. Rollen passar dig som är trygg i en vardag med högt tempo, snabba kast och varierande uppgifter där fokus ibland behöver skifta med kort varsel. Du har en flexibel inställning, är prestigelös i ditt arbetssätt och tycker om att bidra där det behövs. Vidare är du noggrann i det administrativa, orädd i nya sammanhang och trivs i en verksamhetsnära roll där du får vara ett viktigt stöd i vardagen.
Därtill har du:
God administrativ förmåga
B-körkort
Meriterande erfarenheter:
Erfarenhet från event, hospitality, hotell eller restaurang
Erfarenhet av en koordinerande roll med många kontaktytor
Övrig information
Start: Omgående
Plats: Stockholm
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt överrenskomelse
Vi tillämpar löpande urval i denna process vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi rekommenderar dig därför att ansöka så snart som möjligt!
Har du frågor eller funderingar kring Asta Agencys rekryteringsprocess, tveka inte att höra av dig till maja@astaagency.se
.
Om Asta Agency
Asta Agency är ett rekryterings- och bemanningsföretag som hjälper företag att hitta rätt tjänstemän i hela Sverige med fokus på Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi rekryterar och hyr ut specialister och generalister inom försäljning, marknad, HR, kundservice, ekonomi, administration, IT och tech. Med fokus på kvalitet, långsiktighet och smarta lösningar stöttar vi både företag och kandidater i nästa steg.
Läs mer om hur vi arbetar med rekrytering, bemanning och hyrrekrytering på astaagency.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7938497-2060720". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Asta Agency AB
(org.nr 559419-9704), https://jobs.astaagency.se
Rehnsgatan 17 (visa karta
)
113 57 STOCKHOLM Arbetsplats
Asta Agency Jobbnummer
9971300