Samordnare för uppsökande tandvårdsverksamhet, område sjuhärad
Västra Götalandsregionen / Tandsköterskejobb / Borås Visa alla tandsköterskejobb i Borås
2026-07-29
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eller i hela Sverige
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Vill du fortsätta att göra skillnad - för några av våra mest omsorgsberoende medborgare?
Folktandvården Västra Götaland har påbörjat arbetet med att övergå till en central organisation av uppsökande tandvårdsverksamhet. Vi söker nu dig som på heltid vill arbeta som samordnare i region Sjuhärad.
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
I uppdraget som samordnare ingår bland annat att:
Grundutbilda nya medarbetare inom uppsökande tandvårdsverksamhet.
Bistå medarbetare i allmäntandvård med praktisk handledning i uppsökande tandvårdsverksamheten.
Etablera och underhålla samverkan med externa eller interna aktörer (exempelvis omsorgsenheter, såväl kommunala som privata, närstående till patienter eller allmäntandvårdsklinik)
Arbeta med förbättringsförslag och utveckling som leder till mer kostnadseffektivt arbetssätt vid hembesök, utbildningsinsatser och samtliga förekommande administrativa uppgifter.
Stötta vård- och omsorgspersonal vid frågor gällande patienters munhälsa/vård.
I jobbet får du arbeta ut en munvårdsplan för att stödja omsorgstagaren men också stötta den personal som utför munvård på varje enskild patient.
Till din hjälp finns erfarna tandhygienister som har lång erfarenhet av såväl munhälsobedömning, samverkan med kommunal verksamhet och utbildning av personal inom vård- och omsorg. Du kommer även att ingå i ett nätverk i Göteborg där du regelbundet träffar dina kollegor.
Vi ser kollektivtrafik som första val vid förflyttning mellan hembesöken då vi följer Västra Götalands resepolicy. Det sker genom företagsportalen i ToGo där fakturan för varje resa går direkt till arbetsgivaren. Hyrbil bokas vid längre resor eller resor som innebär många stopp under dagen. Publiceringsdatum2026-07-29Kvalifikationer
Vi vill att du som söker:
är legitimerad tandhygienist eller tandläkare
har minst två års klinisk erfarenhet inom tandvård
har kunskaper i svenska språket som motsvarar svenskt gymnasium eller Svenska C1 i såväl tal som skrift
har förmåga att samarbeta och relatera till andra människor på ett lyhört sätt
Tidigare erfarenhet av arbete som samordnare i uppsökande verksamhet är meriterande. Kännedom och kunskap om kommunal organisation samt en förståelse för lokala strukturer och samverkan med vård- och omsorg.
Om rekryteringsprocessen
Efter ansökningstidens slut gör enhetschef för uppsökande verksamhet ett urval av de sökande och kallar till intervju. Vi berättar gärna mer om vår arbetsgång när vi pratas vid.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Kämpegatan 3 (visa karta
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405 44 GÖTEBORG Arbetsplats
Folktandvården, Hälsoodontologiska enheten Jobbnummer
10014541