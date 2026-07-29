Överförmyndarhandläggare till Sollentuna kommun
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2026-07-29
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Till vår överförmyndarverksamhet söker vi nu tre beslutsamma och kloka överförmyndarhandläggare.
Överförmyndarverksamheten svarar mot Överförmyndarnämnden i Norrort och omfattar idag fyra kommuner: Sigtuna, Upplands-Väsby, Vallentuna och Sollentuna. Värdkommun för nämnden liksom arbetsplats är Sollentuna kommun. Till årsskiftet tar vi emot Sundbybergs stad in i samverkan för Överförmyndarnämnden i Norrort. Detta i kombination med rådande lagändringar gör att vi förstärker med flera nya överförmyndahandläggare!
Överförmyndarverksamhetens uppdrag är att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare samt vid anmälan utreda behov av nämnda insatser. I uppdraget ingår även att rekrytera gode män och förvaltare. Publiceringsdatum2026-07-29Dina arbetsuppgifter
Som överförmyndarhandläggare är ditt huvudsakliga ansvar att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Vår enhet består idag av 12 medarbetare och vi lägger stor vikt vid teamarbetet och vår verksamhet utmärker sig som stabil med en god arbetsmiljö. Vi vågar påstå att vi idag ligger i framkant i Sverige inom flera delar däribland vårt arbete med digitalisering.
Inom verksamheten ser vi också till att skapa goda förutsättningar för dig som är nyanställd med tydlig introduktion och handledning. Det är viktigt för oss att du får rätt förutsättningar och snabbt kan komma in i dina arbetsuppgifter. Du kommer att rapportera direkt till överförmyndarchefen.
Exempel på konkreta arbetsuppgifter:
juridisk handläggning av ärenden inom överförmyndarnämndens ansvarsområde enligt gällande lagstiftning
granskning av redovisningshandlingar
rekrytering av ställföreträdare för uppdrag
delta i utvecklingsarbetet för att effektivisera verksamheten Kvalifikationer
Vi söker dig med:
relevant högskoleexamen såsom exempelvis jurist eller annan utbildning som vi bedömer vara likvärdig för tjänsten.
tidigare erfarenhet av handläggning och beslutsfattande av komplexa ärenden inom kommunal eller statlig verksamhet.
mycket god svenska i tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du dessutom har:
handlagt ärenden inom överförmyndarnämndens verksamhetsområde och hanterat en större mängd arbetsuppgifter att varierande slag.
aktivt deltagit i utvecklingsarbete exempelvis genom digitalisering.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet i denna rekrytering. Du är en uppdragsfokuserad lagspelare med mycket god samarbetsförmåga. Du handlar i enlighet med fattade beslut och du arbeta strukturerat och vara beslutsam. Så ansöker du
I denna rekrytering har vi valt att inte använda personligt brev i vårt urvalsarbete, istället får du svara på ett par frågor i samband med att du söker.
I denna rekrytering gör vi en bakgrundskontroll innan anställning erbjuds.
Blir det aktuellt med intervjuer kommer detta ske vecka 35 och 37.
Vi erbjuder
För oss är det viktigt att våra medarbetare har ett hållbart arbetsliv och kan kombinera ett professionellt arbete med familj och fritid. Vi arbetar också för att alla medarbetare får utvecklas i sin roll och att kompetenser tas till vara. Vi tillämpar flextid, erbjuder kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och semesterväxling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna Kommun
(org.nr 212000-0134), https://sollentuna.varbi.com
Turebergs Torg 1 (visa karta
)
191 86 SOLLENTUNA Arbetsplats
Sollentuna kommun Kontakt
Rekryterande chef
Elena Grgic elena.grgic@sollentuna.se Jobbnummer
10014550