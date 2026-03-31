Verksamhetskonsult till Gotit

Vi förstärker nu vårt team för vuxenutbildning!
Är du en driven administratör som trivs i samarbete med kunder och motiveras av varierande arbetsuppgifter? Vi söker en verksamhetskonsult till Team Alvis.
På Gotit skapar vi IT-stöd med syftet att förenkla och utveckla administrationen från förskola till vuxenutbildning. Programvaror som Skolplatsen och Alvis erbjuder skolorna ett stöd för att bl.a. administrera ansökningar, frånvaro, betyg och mycket mer.
Vår vision är "Att tillsammans utveckla morgondagens lärande". Tillsammans med våra kunder utvecklar Gotit de bästa lösningarna utifrån kundens behov. Vi satsar mycket på att vara en attraktiv leverantör men även en attraktiv arbetsplats och arbetar mycket med den personliga utvecklingen, både individuellt och i grupp. Som medarbetare på Gotit finns det stora möjligheter till vidareutveckling.
Nu utökar vi vårt team och söker en verksamhetskonsult till Team Alvis. Du blir en del av ett glatt gäng med professionella och målfokuserade individer som alla bidrar med sitt bästa.
Om rollen
I rollen som verksamhetskonsult är du en nyckelperson i mötet med våra kunder och användare. Du arbetar nära både kunder och kollegor och får en varierad vardag där du kombinerar support, utbildning och kundutveckling.
Du kommer att arbeta brett i en roll där support är en stor del av ditt arbete men du får även utbilda, driva projekt, bygga kundrelationer och påverka vår produktutveckling.
Det här är en roll för dig som gillar variation, kundkontakt och att göra verklig skillnad i kundernas vardag.
Dina arbetsuppgifter:
I rollen kommer du bland annat att:
Vara en viktig kontaktpunkt för våra kunder genom att ge support via telefon, e-post och ärendehanteringssystem
Hålla utbildningar i våra produkter och tjänster, både digitalt och på plats hos kund
Projektleda, planera och koordinera utbildningsinsatser tillsammans med kunder och kollegor
Projektleda införanden och/eller förstudier
Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer genom löpande dialog och aktiviteter som användarträffar
Stötta säljorganisationen genom att demonstrera våra system för nya kunder
Bidra till vår produktutveckling genom att fånga upp behov och idéer från kunder
Vem är du?
Vi söker dig som har en relevant utbildning inom administration, eller har motsvarande kompetens från arbetslivserfarenhet.
För att lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet av liknande roller inom skoladministration eller skolledning, gärna inom vuxenutbildning, och känner dig trygg i den typen av miljö. Har du dessutom arbetat i eller har kännedom om systemet Alvis är det starkt meriterande.
Hos oss är inställning minst lika viktig som erfarenhet. Vi söker dig som vill bidra, utvecklas och vara med och göra skillnad, både för våra kunder och i organisationen.
För att trivas i rollen tror vi att du har ett starkt kundfokus, är kommunikativ och trygg i att prata inför grupper. Du har lätt för att bygga relationer, arbetar strukturerat och självständigt, samtidigt som du är en lagspelare som bidrar till teamets framgång.
Som person är du flexibel, prestigelös och lösningsorienterad, med en naturlig nyfikenhet och vilja att fortsätta utvecklas.
Du uttrycker dig obehindrat på svenska, både i tal och skrift.
Ort: Göteborg
Resor: Vanligtvis sker resor i tjänsten till kund när så möten och utbildningar genomförs. Men det har det blivit vanligare med distansmöten och distansutbildningar.
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag 16 april 2026. Urval och intervjuer kommer dock att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därmed så snart som möjligt.
Tillträde: Snarast
För att ansöka: Skicka ditt CV till jobb@gotit.se
Organisations-/företagsbeskrivning:
Gotit är ett IT-företag med moderna system för skolverksamheter. Det har vi gjort sedan starten 1996. Men vi är mer än så om du frågar våra användare, de som arbetar med skoladministration och som får skolan att flyta på och fungera. Genom att göra deras jobb lättare och allt smidigare skapar vi en kedja av fördelar som sprider sig över hela skolan. Effekterna, de hamnar till slut i klassrummet. I undervisningen. I ett bättre lärande. Så ansöker du
E-post: jobb@gotit.se
