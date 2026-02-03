Verksamhetsekonom
Kungälvs kommun, Ekonomi och kvalitetsenheten / Företagsekonomjobb / Kungälv Visa alla företagsekonomjobb i Kungälv
2026-02-03
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungälvs kommun, Ekonomi och kvalitetsenheten i Kungälv
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas! Publiceringsdatum2026-02-03Beskrivning
Du kommer att arbeta hos oss som en av 19 medarbetare.
I Kungälvs kommun har vi samlat alla ekonomer och utvecklingsledare i en gemensam organisation. Vi fungerar som en stöd- och styrfunktion till kommunens verksamheter och har mycket kontakt med hela organisationen.
Vårt affärssystem är Unit4 ERP. Vi arbetar i ett aktivitetsbaserat kontor i stadshuset i Kungälv.Dina arbetsuppgifter
Vi söker en verksamhetsekonom till sektor Bildning och lärande.
Vi är idag tre ekonomer som arbetar mot sektorn och vi ska ersätta en ekonom som går vidare till annat arbete inom enheten. Bildning och lärandes ansvarsområden är förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och kompetenscentrum.
I ditt arbete som ekonom arbetar du nära verksamheten tillsammans med sektorchef, verksamhetschef, enhetschefer samt andra medarbetare inom verksamheten. Du kommer att ha en aktiv roll i budget- och uppföljningsarbetet där du också stödjer våra chefer i upprättande av årsbudgetar, månadsuppföljningar, prognoser och delårsbokslut. Andra arbetsområden är kalkylering, redovisning, intern kontroll, analyser av verksamhet/ekonomi och nyckeltal, samt projekt och utredningar.Kvalifikationer
Vi söker dig med intresse och förmåga att utveckla ekonomifrågor både i verksamheten och inom enheten. Du kan med lätthet samarbeta med olika personer och anpassar ditt sätt att kommunicera utifrån personen du pratar med. För att lyckas i rollen är det viktigt att du är pedagogisk och har lätt att relatera till människor på ett smidigt sätt. Du har god förmåga att se till verksamhetens helhet i agerande och beslut. Du är noggrann och strukturerad, tar egna initiativ, och är analytiskt lagd.
Vi söker dig som har högskoleexamen inom ekonomiområdet.
Bra om du har några års arbetslivserfarenhet från den kommunala sektorn och gärna inom verksamhetsekonomi för skolsektorn.
Goda IT-kunskaper är en förutsättning.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
- Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/55". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs kommun
(org.nr 212000-1371) Arbetsplats
Kungälvs kommun, Ekonomi och kvalitetsenheten Kontakt
Annika Lindell 0303-239629 Jobbnummer
9720600