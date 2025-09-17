Verksamhetscontroller till Riksteatern

Zetterholm & Partners AB / Controllerjobb / Stockholm
2025-09-17


Om uppdraget: Som verksamhetscontroller på Riksteatern arbetar du med verksamhetsplanering, uppföljning och utvärdering. Du analyserar och systematiserar data, ansvarar för rapportering till Kulturdepartementet, Kulturrådet, VD och styrelse, samt utvecklar arbetet med statistik och analys. Du blir en del av avdelningen Finans och verksamhetsstöd och arbetar nära både controllers och andra funktioner inom organisationen.

2025-09-17

Dina arbetsuppgifter

Planera och genomföra verksamhetsplaneringsprocessen.


Ansvara för extern återrapportering till myndigheter.


Genomföra intern rapportering och utvecklingsarbete kring verksamhetsresultat.


Systemförvaltning för analys och statistik.


Säkerställa rapportering för räkenskapsåret 2025 samt efterarbete.


Kvalifikationer (krav):

Akademisk utbildning inom statistik/analys, ekonomi eller samhällsvetenskap.


Flerårig erfarenhet av analys, planering och rapportering inom offentlig verksamhet, kultur eller civilsamhälle.


Erfarenhet av statistiska metoder och analys i Excel.


Goda kunskaper i svenska och engelska, både skriftligt och muntligt.


Strukturerad, analytisk och självgående.


Meriterande:

Erfarenhet av Power Query och SQL.


Kunskap om kultursektorns infrastruktur i Sverige.


Förståelse för folkrörelser och föreningsutveckling.


Omfattning och villkor:

Start: 29 september 2025


Slut: 27 februari 2026


Omfattning: Heltid, i regel på plats i Hallunda, Botkyrka.


Möjlighet till viss distansarbete (1 dag/vecka) kan bli aktuell senare.


Ej möjlighet till förlängning.


Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet.

Lön enligt överenskommelse

Sista dag att ansöka är 2026-03-06
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Detta är ett heltidsjobb.

Zetterholm & Partners AB (org.nr 559521-8818), http://www.exempel.com

Viktor Zetterholm
viktor@zetterholmpartners.se
072 25 25 828

9514311

