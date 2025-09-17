Verksamhetscontroller till Riksteatern
Zetterholm & Partners AB / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2025-09-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Zetterholm & Partners AB i Stockholm
, Järfälla
, Linköping
, Göteborg
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Om uppdraget: Som verksamhetscontroller på Riksteatern arbetar du med verksamhetsplanering, uppföljning och utvärdering. Du analyserar och systematiserar data, ansvarar för rapportering till Kulturdepartementet, Kulturrådet, VD och styrelse, samt utvecklar arbetet med statistik och analys. Du blir en del av avdelningen Finans och verksamhetsstöd och arbetar nära både controllers och andra funktioner inom organisationen.Publiceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
Planera och genomföra verksamhetsplaneringsprocessen.
Ansvara för extern återrapportering till myndigheter.
Genomföra intern rapportering och utvecklingsarbete kring verksamhetsresultat.
Systemförvaltning för analys och statistik.
Säkerställa rapportering för räkenskapsåret 2025 samt efterarbete.
Kvalifikationer (krav):
Akademisk utbildning inom statistik/analys, ekonomi eller samhällsvetenskap.
Flerårig erfarenhet av analys, planering och rapportering inom offentlig verksamhet, kultur eller civilsamhälle.
Erfarenhet av statistiska metoder och analys i Excel.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både skriftligt och muntligt.
Strukturerad, analytisk och självgående.
Meriterande:
Erfarenhet av Power Query och SQL.
Kunskap om kultursektorns infrastruktur i Sverige.
Förståelse för folkrörelser och föreningsutveckling.
Omfattning och villkor:
Start: 29 september 2025
Slut: 27 februari 2026
Omfattning: Heltid, i regel på plats i Hallunda, Botkyrka.
Möjlighet till viss distansarbete (1 dag/vecka) kan bli aktuell senare.
Ej möjlighet till förlängning.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zetterholm & Partners AB
(org.nr 559521-8818), http://www.exempel.com Kontakt
Viktor Zetterholm viktor@zetterholmpartners.se 072 25 25 828 Jobbnummer
9514311