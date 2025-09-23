Verksamhetscontroller i Sundsvall
Försäkringskassan / Controllerjobb / Sundsvall Visa alla controllerjobb i Sundsvall
2025-09-23
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försäkringskassan i Sundsvall
, Kramfors
, Hudiksvall
, Ljusdal
, Sollefteå
eller i hela Sverige
Varje år fattar Försäkringskassan cirka 20 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 250 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Enheten för verksamhetsstyrning är en del av IT-Ledningsstaben. Vi ger ledningen beslutsunderlag och styrningsinformation som grund för väl avvägda beslut. Vi ansvarar för styrning och stöd i den ekonomiska planeringen samt uppföljningen av IT-avdelningens verksamhet. Vårt uppdrag är också att utveckla metoder och verktyg som gör det möjligt att följa upp och förvalta styrningen av utvecklingsinsatser på it-avdelningen.
Controller, kapacitetsplanering, portföljhantering, portföljstyrning
Vi söker dig som vill bidra till att utveckla och upprätthålla våra arbetssätt och våra gemensamma verktyg. Rollen innebär att du är en del av helheten och samtidigt en viktig resurs för chefer och projektledare inom IT. Du stödjer arbetet med resurs- och kapacitetsplanering och deltar i processer för planering och uppföljning av utvecklingsverksamheten.
Du ansvarar för att planering, resursfördelning och uppföljning fungerar i vardagen. Det innebär nära samarbete med chefer och projektledare där du samlar in underlag, uppdaterar system och tar fram rapporter som används av ledningen. Genom din förmåga att arbeta strukturerat bidrar du till att skapa ordning och tillförlitlighet i underlagen.
En viktig del av uppdraget är att analysera och föreslå justeringar som gör planeringen mer träffsäker. Du deltar i portföljmöten och bidrar till att processer och verktyg används på ett enhetligt och effektivt sätt.
Din roll handlar om att stödja chefer och projektledare i användningen av portfölj- och projektverktyget. Det innebär att du säkerställer kvaliteten i informationen, hjälper till att ta fram rapporter och underlättar uppföljningen av projekt och portfölj. På så sätt bidrar du till att skapa en stabil grund för styrning och utveckling av IT-avdelningens arbete.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har erfarenhet av att arbeta som controller eller liknade roll
• har goda kunskaper i Excel
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har god kommunikativ förmåga, i tal och skrift
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av Antura eller motsvarande projekt och portföljverktyg
• har erfarenhet av IT-verksamhet
• har erfarenhet av portföljstyrning
• har erfarenhet av kapacitetsplanering
• är proaktiv och van vid förändringsarbete.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2025-09-23Övrig information
En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska tester användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Sundsvall.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Fredrik Garbell, 010-118 71 75 (för frågor om tjänsten). HR-specialist, Ahmad Mohsen, ahmad.mohsen@fk.se
, 010 113 45 24 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackliga representanter är för ST Peter Lampinen, Saco-S Ann Wiström och Seko Eliza Grundström. Dessa nås via vår växel 08-786 90 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 19 oktober. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service till medborgarna. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss Jobbnummer
9521251