Verksamhetscontroller - Stockholm
Sway Sourcing Sweden AB / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2025-09-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Järfälla
eller i hela Sverige
Verksamhetscontroller - Stockholm
Är du en skarp analytiker som brinner för att göra skillnad med siffror och insikter? Som Verksamhetscontroller blir du hjärnan bakom planering, uppföljning och utveckling av verksamheten. Du driver processer, tar fram analyser och levererar rapporter som verkligen gör skillnad - från ledningsnivå till organisationens vardag.
Det här är rollen för dig som vill kombinera strategiskt arbete, djupa analyser och samordning i en spännande miljö .
Dina ansvarsområden Planera och leda verksamhetsplaneringsprocessen - från start till mål Leverera vassa analyser och rapporter som stärker beslutsfattandet Ansvara för data, statistik och utvecklingsarbete över tid Förvalta system och verktyg för analys och statistik Slutföra rapporteringen för 2025 och bidra till en framgångsrik start på 2026
Vi söker dig som Har akademisk examen inom statistik, analys, ekonomi eller liknande Har flera års erfarenhet av planering, uppföljning och redovisning - gärna från offentlig sektor, kultur eller civilsamhället Är trygg i Excel (och gärna andra analysverktyg) Har mycket god analytisk förmåga och är strukturerad i ditt arbete Är självgående men också en skicklig samarbetspartner Skriver och kommunicerar flytande på både svenska och engelska
Bonus om du dessutom kan Power Query, SQL eller har erfarenhet från kultursektorn/folkrörelsen.
Varför hoppa på det här uppdraget?Det här är inte bara ännu ett controller-uppdrag - det är en chans att: Vara med och påverka på riktigt Arbeta med komplexa analyser och statistik på hög nivå Bidra till utveckling i en dynamisk organisation Ta ansvar i en roll med stor synlighet mot ledning och styrelse
Praktisk info
Start: Så snart som möjligt
Längd: t.o.m. februari 2026
Plats: Stockholm (på plats, ev. viss flexibilitet längre fram)
Omfattning: 100%
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och sätta din prägel på ett viktigt analysarbete? Ansök nu - vi ser fram emot att höra från dig!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517) Arbetsplats
Sway Sourcing Kontakt
Isabel Tataje isabel@swaysourcing.com Jobbnummer
9514859