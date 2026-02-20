Verksamhetschef till Storängen i Söderköping
2026-02-20
Verksamhetschef 100% till Storängen i Söderköping
Vill du leda en verksamhet där kvalitet, respekt och engagemang står i centrum? Nu söker vi en erfaren och drivande verksamhetschef till äldreboendet Storängen i Söderköping.
Sedan september 2024 driver Vardaga äldreboendet Storängen på uppdrag av Söderköpings kommun. Verksamheten erbjuder omvårdnad och hälso- och sjukvård för 68 vård- och omsorgstagare med behov av vård och omsorg dygnet runt. Boendet är fördelat på korttidsplatser samt avdelningar för personer med somatisk sjukdom och demenssjukdom.
Om rollen
Som verksamhetschef ansvarar du för att leda och vidareutveckla verksamhetens kvalitet på ett strukturerat, pedagogiskt och affärsmässigt sätt. Du har det övergripande ansvaret för kvalitet, personal, arbetsmiljö och ekonomi.
För oss är det viktigt att du är en aktiv och närvarande ledare i vardagen. Genom din närvaro i verksamheten säkerställer du att våra värderingar, avtal och gällande lagstiftning efterlevs, samtidigt som du driver förbättringsarbete och utveckling framåt. Du rapporterar till regionchef, ingår i regionens ledningsgrupp och har fullt budget- och resultatansvar för verksamheten.
Som verksamhetschef leder du gruppchefer som är utbildade undersköterskor och som samtidigt arbetar i det dagliga omsorgsarbetet. Deras primära uppdrag är att coacha sina team och vara närvarande förebilder i vardagen. Genom sitt engagemang bidrar de till ett gott arbetsklimat och hög kvalitet i omsorgen varje dag. Gruppcheferna rapporterar till dig och deltar i den lokala ledningsgruppen, vilket skapar goda förutsättningar för ett nära ledarskap och ett starkt stöd till dig som verksamhetschef i det operativa arbetet samt i verksamhetens fortsatta utveckling.Publiceringsdatum2026-02-20Kvalifikationer
Du har relevant högskoleutbildning inom vård och omsorg, exempelvis socionom, sjuksköterska eller examen inom social omsorg. Du har erfarenhet av arbete inom äldreomsorg och god förståelse för de regelverk som styr verksamheten.
Vidare har du flera års dokumenterad erfarenhet av chefsuppdrag med personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar. Du kan uppvisa goda vitsord gällande ditt ledarskap och har förmåga att skapa engagemang, struktur och resultat i din organisation.
Vi erbjuder
Ledarskapsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling
Ett nära och stöttande samarbete med regionchef och stödfunktioner
Flera attraktiva förmåner
Möjlighet att arbeta i en organisation med tydligt kvalitetsfokus och korta beslutsvägarÖvrig information
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 20260314 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. Har du frågor? Kontakta gärna: Jenny Söderkvist 0733775621 Observera att det inte går att ansöka via E-post. Facklig kontakt: Vision, vision@ambea.se
Om du vill veta mer om hur det är att jobba på Vardaga så läs gärna mer och träffa några av våra medarbetare här.Så ansöker du
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
I den här processen genomför vi även bakgrundskontroller på slutkandidaten.
På Vardagas drygt 100 boenden runt om i Sverige erbjuder vi en äldreomsorg där varje dag är lika viktig. Hos oss möter du expertis och trygghet på varje äldreboende, korttidsboende, i hemtjänst och dagverksamhet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje individs livskvalitet och trygghet i fokus. Vardaga ingår i företagsgruppen Ambea. www.vardaga.se
