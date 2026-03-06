Verksamhetschef till Riggargatan i Nyköping
Forenede Care AB / Sjukvårdschefsjobb / Nyköping Visa alla sjukvårdschefsjobb i Nyköping
2026-03-06
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Forenede Care AB i Nyköping
, Norrköping
, Söderköping
, Nynäshamn
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker en Verksamhetschef som vill bli en del av vårt fantastiska team!
Vi vill att du som Verksamhetschef arbetar självständigt med att driva, leda och utveckla verksamheten och dina medarbetare. Du ingår i ett sammanhang med kompetenta supportfunktioner där du får stöd och vägledning för att nå framgång i ditt arbete. Hos oss får du möjlighet att utveckla ditt sätt att leda och du ges möjlighet att förverkliga dina idéer då vårt Forenede Care har starkt fokus på att lyckas tillsammans.
Här kommer du att arbeta
På Riggargatans äldreboende möter du både trygg omsorg och hemtrevlig miljö. Våra engagerade medarbetare finns alltid nära, och i husets 48 ljusa lägenheter skapar vi gemenskap kring mat, vardag och samtal.
Tjänsten som Verksamhetschef som gör skillnad
Som Verksamhetschef hos Forenede Care har du övergripande ansvar för medarbetare, ekonomi, försäljning och kvalitet. Vidare har du i din roll kontakt med nyckelintressenter såsom kunder, anhöriga, kommuner och myndigheter. De supportfunktioner du har tillgång till i ditt arbete är ekonomi, vård och kvalitet, marknad och kommunikation, affärsutveckling och HR.
Du rapporterar direkt till Regionchef och förväntas vara en aktiv och bidragande del av regionens ledningsgrupp. För oss är det viktigt att du vill vara med att påverka regionens riktning samt utveckling.
Vi erbjuder Du får möjlighet att påverka företagets riktning. I det familjeägda Forenede Care ingår du i ett sammanhang där du varje dag får ges möjlighet att förändra och göra skillnad genom din personlighet, kompetens och ditt engagemang. Vi erbjuder dig interna och externa utbildningar där du som individ får möjlighet att växa och utvecklas både som människa och i din roll professionellt.
Vi har kollektivavtal och naturligtvis erbjuder vi friskvårdbidrag.
Vem är du?
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper och för att vara framgångsrik i rollen behöver du vara trygg i ditt ledarskap och ha modet att fatta nödvändiga beslut. Du behöver kunna agera strategiskt, analytiskt och lösningsorienterat. Vi behöver dig som kan strukturera din och verksamhetens vardag och som förstår vikten av ett säljande förhållningssätt.
Din förmåga att skapa, bygga och bibehålla goda relationer till olika intressenter som kunder, medarbetare, anhöriga, kommuner och beställare är av största vikt. Vidare behöver du tillsammans med dina fantastiska medarbetare driva mot bolagets uppsatta mål.
Vi vill ha en verksamhetschef som vill vara med och forma morgondagens vård och omsorg, och som själv utvecklas längs resan.
Du som Verksamhetschef ska ha följande kvalifikationer och erfarenheter
Verksamheten är tillståndspliktig och kräver att du har relevant högskoleutbildning då du kommer att stå på tillstånd för verksamheten hos IVO. För att bli aktuell för tjänsten kommer du behöva godkännas av IVO.
Vi efterfrågar:
Högskole- och/eller universitetsutbildning som sjuksköterska eller socionom.
Du ska ha 2-3 år erfarenhet som ledare inom äldreomsorg.
Ledarskapsutbildning
Aktuell erfarenhet med arbete av socialtjänst lagstiftningen.
Ekonomisk kunskap och förståelse av budgetansvar med tillhörande uppföljningsarbete.
God kunskap och erfarenhet av arbete och rapportering i olika stödsystem, ex journal-, planerings- och lönesystem.
Går du vidare i processen kommer vi efterfråga intyg på ovanstående utbildningar.
Innan vi erbjuder anställning får du visa ett oöppnat utdrag ur polisens belastningsregister. Vi efterfrågar även ett giltigt svenskt arbetstillstånd, exempelvis ett pass eller godkänt arbetstillstånd från Migrationsverket.
Meriterande
Vi arbetar med ständig utveckling och förbättring i vår vardag och ser att praktisk erfarenhet av förändringsarbete kommer att underlätta ditt arbete hos oss. Då vi arbetar och samverkar nära våra fackförbund är det bra om du har tidigare erfarenhet av att utveckla fackliga relationer.
Utöver ovan kan dessutom din vardag underlättas om du har B-körkort.
Intervjuerna sker löpande så vi tar tacksamt emot din ansökan redan idag!
Om Forenede Care
Forenede Care är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med cirka 5500 medarbetare. Vi är företaget för dig som vill göra skillnad och samtidigt må bra, utvecklas och ha kul på jobbet.
Vi har funnits i Sverige sedan 1998 och vet att du som medarbetare är vår viktigaste resurs. Ett fint kvitto på detta är att vi utsetts till ett Karriärföretag både 2024 och 2025 och listas som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.
Vår värdegrund med värdeorden ansvar, engagemang och omtanke är en naturlig del av vårt arbete. Vi arbetar för att alla människor ska få leva livet, hela livet och driver förutom äldreboenden verksamheter inom ASiH, palliativ vård, personlig assistans, LSS och hemsjukvård.
Vill du vara med och forma framtidens vård och omsorg och ingå i ett sammanhang som gör skillnad för människor, samhälle och vår framtid? Då kan Forenede Care vara rätt arbetsgivare för dig!
Sista ansökningsdatum
2026-04-05
Kontaktuppgifter
Susanne Persson, Regionchef
Mejladress: supers@forenedecare.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6452440-1877718". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forenede Care AB
(org.nr 556535-5400), https://forenadecare.teamtailor.com
Riggargatan 4a (visa karta
)
611 64 NYKÖPING Arbetsplats
Forenede Care Jobbnummer
9781002