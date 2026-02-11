Verksamhetschef till område hr
Region Blekinge / Administratörsjobb / Karlskrona Visa alla administratörsjobb i Karlskrona
2026-02-11
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Blekinge i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Olofström
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-11Om företaget
Vill du vara med och forma framtidens hr-arbete i Region Blekinge?
Vi söker dig som vill leda, utveckla och förbättra - en trygg och engagerad chef som brinner både för människor och att vara med att utveckla arbetssätt och verksamhet.
Hos oss får du en central roll i att utveckla och samordna hr-stödet i Region Blekinge, som chef för det verksamhetsnära hr-stödet.
Om jobbet
Område hr bildades i samband med att Region Blekinge omorganiserades, och vi befinner oss just nu i en spännande utvecklingsfas där vi nyligen beslutat om en inre struktur. Framöver ska vi utveckla våra arbetssätt och tydliggöra roller och ansvar, för att kunna arbeta mer effektivt och likvärdigt gentemot verksamheterna som hr stödjer. Du kommer att ha en nyckelroll, genom att leda och engagera chefer och medarbetare till att utveckla och stärka hr-stödet i Region Blekinge.
Verksamhetsnära hr består av två hr-avdelningar samt löneavdelningen, som tillsammans har ca 45 medarbetare. Avdelningarna har ett brett uppdrag genom att ge operativt hr-stöd till Region Blekinges verksamheter, men samtidigt bidra till utveckling och implementering av det strategiska hr-arbetet.
Ditt huvuduppdrag kommer vara att säkerställa att hr-stödet är kvalitativt och likvärdigt gentemot Region Blekinges verksamheter. Du kommer också att bedriva utvecklingsarbete på både grupp- och individnivå, och verka för en god arbetsmiljö där medarbetare trivs och växer. I arbetet förväntas att du kan hålla en god överblick för att kunna fatta välgrundade beslut, som gynnar hela verksamheten.
Du ingår i ledningsgruppen för område hr och rapporterar till hr-direktören. Du har personal, ekonomi och verksamhetsansvar, och är närmaste chef för tre avdelningschefer.
Om dig
Vi söker dig som har en högskoleexamen, exempelvis inom personal och arbetsliv, hr, ledarskap- och organisation, eller motsvarande utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Du har arbetat som chef i en större organisation, har erfarenhet av förändringsledning samt god kunskap om utveckling av individ, grupp och organisation. Du ska också ha erfarenhet av hr-arbete, t.ex. inom lönebildning, personalpolitik, kompetensutveckling och arbetsmiljöfrågor. Ledarutbildning är meriterande, likaså arbete i en politiskt styrd organisation.
Som ledare är du trygg och stabil, med god förmåga att samarbeta. Du kommunicerar tydligt och skapar klarhet kring mål, förväntningar och riktning utifrån beslutade prioriteringar eller ställningstaganden. Du kan lägga upp ditt arbete på ett strukturerat sätt och bidrar till att uppsatta mål nås.
Du har god förmåga att bygga och hantera relationer med andra. Du har ett ledarskap som bidrar till en kultur som präglas av samarbete, delaktighet och tillit, där chefer och medarbetare känner sig inkluderade och motiverade, för att tillsammans kunna utveckla verksamheten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Vad erbjuder vi dig?
Som verksamhetschef Region Blekinge får du ett stimulerande och betydelsefullt arbete med många personliga möten och stort eget ansvar. Hos oss har du förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag, tillgång till gym och möjlighet till flexibel arbetstid.
Om HR
Region Blekinges organisation är indelad i sex ansvarsområden, ett av dem är hr. Här finns Region Blekinges samlade resurser inom hr, lönehantering, utbildning och regionhälsa. Området ansvarar för arbetsgivarstrategier som främjar en attraktiv organisation där innovativa och framtidsorienterade arbetssätt står i fokus. Hr har även en central och strategisk roll i att utgöra ett nära stöd åt ledning och medarbetare genom att aktivt arbeta med insatser som främjar en kommunikativ och tillitsbaserad organisationskultur som säkerställer en hållbar arbetsmiljö med inkludering och jämställdhetsarbete, organisations-, ledarskaps- och medarbetarutveckling och kompetensplanering i fokus. Hr leder, utvecklar och stöttar även organisationens hr-arbete vilket bland annat inkluderar att skapa hållbara arbetsplatser där medarbetare ständigt utvecklas, känner sig delaktiga och motiverade, där organisationens värdegrundsarbete har en avgörande roll.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.https://regionblekinge.se/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/119". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
HR Kontakt
Caroline Boltenberg, hr-direktör 0455-736292 Jobbnummer
9737776