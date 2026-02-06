Verksamhetschef Ordinärt boende
Säters kommun, Sociala sektorn / Sjukvårdschefsjobb / Säter
2026-02-06
När du arbetar i Säters kommun arbetar du för framtidstro och livskvalitet för Säterborna. Med engagemang och samarbete arbetar vi för ett hållbart samhälle, och du är välkommen till oss!
Med närhet till det mesta som ger livskvalitet, är det trivsamt och lätt att leva och jobba i vår kommun.Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
Som verksamhetschef ansvara och tillsammans med enhetschefer och medarbetareutveckla verksamhetsområdet Ordinärt boendeKvalifikationer
* Socionomexamen, sociala omsorgsprogrammet eller annan relevant högskoleutbildning
* Erfarenhet av att vara chef och ledare
* Utvecklande och modig med ett stort intresse för utveckling, verksamhet, arbetsmiljö och ekonomi Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304503". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säters kommun
(org.nr 212000-2247) Arbetsplats
Säters kommun, Sociala sektorn Kontakt
Sektorchef
Inga-Lill Frank inga-lill.frank@sater.se 022555170 Jobbnummer
