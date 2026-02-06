Verksamhetschef Ordinärt boende

Säters kommun, Sociala sektorn / Sjukvårdschefsjobb / Säter
2026-02-06


Visa alla sjukvårdschefsjobb i Säter, Hedemora, Borlänge, Falun, Smedjebacken eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Säters kommun, Sociala sektorn i Säter

När du arbetar i Säters kommun arbetar du för framtidstro och livskvalitet för Säterborna. Med engagemang och samarbete arbetar vi för ett hållbart samhälle, och du är välkommen till oss!
Med närhet till det mesta som ger livskvalitet, är det trivsamt och lätt att leva och jobba i vår kommun.

Publiceringsdatum
2026-02-06

Arbetsuppgifter
Som verksamhetschef ansvara och tillsammans med enhetschefer och medarbetareutveckla verksamhetsområdet Ordinärt boende

Kvalifikationer
* Socionomexamen, sociala omsorgsprogrammet eller annan relevant högskoleutbildning
* Erfarenhet av att vara chef och ledare
* Utvecklande och modig med ett stort intresse för utveckling, verksamhet, arbetsmiljö och ekonomi

Ersättning
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304503".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Säters kommun (org.nr 212000-2247)

Arbetsplats
Säters kommun, Sociala sektorn

Kontakt
Sektorchef
Inga-Lill Frank
inga-lill.frank@sater.se
022555170

Jobbnummer
9726688

Prenumerera på jobb från Säters kommun, Sociala sektorn

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Säters kommun, Sociala sektorn: