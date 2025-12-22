Verksamhetschef Fritid
Nu ser vi till att skapa ännu bättre förutsättningar för ett rikt och allsidigt kultur- och fritidsutbud i Borlänge. Vill du vara med och leda den utvecklingen?
Vårt uppdrag är att ge förutsättningar för en innehållsrik och aktiv fritid för borlängebor och besökare. En stor del av Borlänges kultur- och fritidsaktiviteter genomförs av och i samverkan med föreningslivet. Detta innebär att en viktig del av vårt uppdrag är att stötta de ideella krafterna och ge dem bra förutsättningar att bedriva sina olika verksamheter på ett sätt som främjar borlängebons fritid och hälsa. Borlänge präglas av ett högt engagemang från ett starkt civilsamhälle både inom idrott och kultur. Samtidigt finns utmaningar med sjunkande aktivitetsgrad och ett omfattande utvecklingsbehov för att anpassa våra befintliga förutsättningar till en stad i förändring.
Borlänge kommun har ett brett och varierat utbud av fritidsanläggningar och ett rikt föreningsliv. Fritidsverksamheten omfattar bland annat föreningsservice, drift och utveckling av idrottsanläggningar och kulturlokaler, Fritidsbanken, efterskolsaktiviteter samt mötesplatser för barn och unga. Fritidsverksamheten är en del av Kultur- och fritidsförvaltningen som även ansvarar för bibliotek, musikskola, kulturutveckling, evenemang, kulturarv och museum.
Som fritidschef är du underställd förvaltningschefen och ingår i kultur- och fritidsförvaltningens ledningsgrupp, där du tillsammans med engagerade chefskollegor bidrar till helheten och förvaltningens långsiktiga utveckling.
Tjänsten är placerad i centrala Borlänge där du arbetar tillsammans med andra delar av kultur- och fritidsförvaltningen. Här finns chefskollegor, handläggare, utvecklare och ett flertal stödfunktioner till verksamheten. Möjlighet till att arbeta delvis på distans finns när arbetet tillåter, dock högst 49 % av arbetstiden. En gemensam målbild är att arbetet förläggs så att både arbete och fritid får ta plats.
Självklart lockas du av vår värdegrund!
* Jag finns här för Borlängebon
* Jag gillar utmaningar
* Jag finns här för Borlängebon

* Jag gillar utmaningar

* Jag möter varje människa med öppenhet
Som fritidschef leder och utvecklar du fritidsverksamheten med ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Du är chef över andra chefer och har ett tydligt ansvar för målstyrning, uppföljning och resultat.
Uppdraget omfattar såväl operativt arbete som strategisk planering, budgetarbete och ekonomisk uppföljning samt ett kontinuerligt utvecklings- och kvalitetsarbete med målet att stärka och utveckla fritidsverksamheten för medborgarnas bästa. En central del av uppdraget är ansvaret för den strategiska utvecklingen av Borlänges idrottsanläggningar, där du deltar i upphandlingsprocesser samt säkerställer långsiktighet, ändamålsenlighet och god resursanvändning i en stad i förändring. I rollen ingår även att följa upp samverkan och avtal med föreningslivet och andra externa och interna parter.
I rollen arbetar du nära kultur- och fritidsnämnden, du skriver tjänsteutlåtanden inför beslut och bistår förvaltningschef i beredning, föredragning och dialog i frågor som rör fritidsverksamheten. Vidare företräder du kommunen i regionala nätverk och andra samverkansforum samt arbetar förvaltnings- och kommunövergripande med långsiktiga frågor inom fritidsområdet. Arbetstiden är huvudsakligen förlagd till dagtid, men möten med föreningslivet sker ofta kvällstid, vilket innebär att kvällsarbete förekommer.Kvalifikationer
Du har en för rollen relevant akademisk utbildning eller motsvarande kompetens från tidigare arbete. Du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation samt flerårig erfarenhet som chef och ledare, med ansvar för verksamhet, personal och ekonomi. Relevant IT-kompetens och mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift. B-körkort ett krav.
Tidigare erfarenhet av ledande befattning inom fritidsverksamhet eller närliggande område är meriterande. Likaså erfarenhet av att vara chef över chefer i en större eller mer komplex organisation. Erfarenhet av att arbeta med utvecklings- och förändringsarbete i större organisationer är meriterande, likaså genomförd ledarskapsutbildning eller annan relevant chefsutveckling.
Vi söker dig som är trygg i dig själv och trivs med att arbeta nära och tillsammans med andra. Du skapar goda resultat genom andra och delegerar och utmanar genom ett pedagogiskt och entusiasmerande ledarskap. Du är självständig, kommunikativ och driver verksamheten framåt genom nya arbetssätt och förbättringar. Samtidigt har du en god planeringsförmåga, hanterar resurser effektivt och skapar struktur i en komplex vardag.
Du arbetar affärsmässigt genom att göra medvetna prioriteringar utifrån mål, kvalitet och ekonomi, och är tydligt resultatinriktad med fokus på att beslut leder till faktisk nytta för verksamhet och Borlängebor. Du har ett strategiskt helhetstänkande och kan balansera mål och resurser i förhållande till resultat.
Du har ett relationsskapande och samarbetsinriktat förhållningssätt som bygger förtroende, både internt och externt och bidrar till ett klimat där samarbete och gemensamt ansvar står i centrum. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi vill att Kultur- och fritid ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn ålder- och könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet och öka kvaliteten. Målet är att detta ska återspeglas på alla våra arbetsplatser.
Vi erbjuder dig ett arbete i en spännande verksamhet som arbetar med positiva och roliga frågor tillsammans gör vi Borlänge till en attraktiv stad att leva och vara aktiv i.
Välkommen med din ansökan!
