Verksamhetschef förskola
2026-04-27
Publiceringsdatum2026-04-27
Vi är en modig arbetsgivare i framkant vad gäller utveckling och ledning. Som chef i Gislaveds kommun står du för skillnaden mellan en fungerande verksamhet och en mycket bra verksamhet. I ditt ledarskap är du modig och nyfiken. Du vågar prova nya idéer som ligger i tiden med dagens och morgondagens krav från omvärlden. Du värnar om ditt område men utgår alltid från ett helhetsperspektiv för Gislaveds kommun.
Förskole- och skolverksamheten i Gislaveds kommun omfattar 1 300 barn i förskola, 3 300 elever i grundskolan och 1 000 elever på ungdomsgymnasiet. Förskolans verksamhet bedrivs i åtta förskoleområden i tio orter. Varje barn och elev ska lyckas och få en god start i att utveckla ett livslångt lärande. Det åstadkommer vi tillsammans genom höga förväntningar, respektfulla relationer och ett starkt pedagogiskt ledarskap. Gislaveds förskolor och skolor står för kvalitetsutveckling och kunskapsutveckling med fokus på God undervisning, Hög närvaro och Bra och trygga övergångar. Vi ser på individen ur ett 1-19 års perspektiv och utgår från barns och ungas individuella förutsättningar och behov.Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som med ett starkt och tydligt ledarskap har förmåga att leda och organisera förskolans verksamhet. Både i den demografiska utmaning med vikande barnantal som vi har att hantera och med fokus på att utveckla förskolans verksamhet och leda och stödja våra rektorer i deras pedagogiska ledningsuppdrag. Vi söker en nytänkande, engagerad och stabil ledare som har förmåga att se helhet och kan fatta beslut utifrån analyser och genomtänkta resonemang. Ditt arbetssätt präglas av struktur, konsekvens och målinriktat arbete. Genom tillitsfullt ledarskap där du och dina medarbetare växer skapar du entusiasm och en god arbetsmiljö. I ditt uppdrag som verksamhetschef har du personal-, ekonomi-, arbetsmiljö och verksamhetsansvar inom ett avgränsat område.
Du kommer att arbeta direkt underställd utbildningschefen och leda åtta rektorer. I ditt chefskap är du coachande, utmanande och bjuder in till delaktighet. Du skapar de rätta förutsättningarna för att ditt team av rektorer ska kunna utföra sitt arbete på allra bästa sätt, för att alla barn och elever ska lyckas och nå framgång. Vi förväntar oss att du tar ett övergripande ansvar för att driva utvecklingen inom förskolan vidare för god kvalité i undervisningen och för ökad likvärdighet. Du ansvarar också för tillsyn av fristående förskolor.
Du ingår i förvaltningens ledningsgrupp tillsammans med utbildningschefen, verksamhetschef för grundskolan, gymnasiechef, elevhälsochef och kvalitets- och utvecklingschef.
Du förväntas ansvara för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete tillsammans med förvaltningens stödfunktioner. Det är tillsammans vi gör ett bättre jobb och kan nå framgång! Du har kontinuerlig omvärldsbevakning inom området och samverkar med fackliga organisationer och andra interna och externa parter.
Som verksamhetschef förskola deltar du i nämndarbetet och ansvarar för egna rapporter, utredningar och tjänsteskrivelser.
Kvalifikationer
Vi söker dig med pedagogisk högskoleutbildning som har både gedigen erfarenhet av ledarskap och kunskap om förskolans organisation och styrdokument.
Du har gått den statliga rektorsutbildningen och har tidigare erfarenhet av ledande roll inom förskoleverksamhet. Det är meriterande om du har haft arbetsledande befattning över andra chefer samt övergripande ekonomiskt ansvar i en organisation. Som ledare är du kommunikativ med förmåga att uppmuntra och inspirera. Du bjuder in till dialog för att skapa delaktighet och uppmuntrar till ett arbetsklimat präglat av kreativitet och innovativa lösningar. Det är viktigt att du är resultatorienterad, initiativtagande och samarbetsinriktad med ett strategiskt och brett perspektiv på frågorna. Som person är du trygg, har självinsikt och mod att agera efter egen övertygelse. En förutsättning för att du ska lyckas i arbetet är att du kan navigera i en komplex miljö och leda genom andra, att omsätta målbilder i ord och handling är centralt. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Ditt ledarskap är djupt förknippat med din förmåga att kommunicera. Hos oss innebär det att du leder verksamheten genom att bygga relationer och skapa delaktighet. De fyra viktigaste kommunikativa förmågorna för en chef i Gislaveds kommun är engagemang, tydlighet, lyhördhet och analytisk förmåga. Tillsammans med dina medarbetare främjar du nya tankar och idéer som för Gislaveds kommun framåt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på ledarskap överensstämmer med vår.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
Vi planerar för intervjuer måndag den 1 juni och fredag den 5 juni.
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gislaveds kommun
http://www.gislaved.se
332 30 GISLAVED
För detta jobb krävs körkort.
Utbildningsförvaltningen, Verksamhetsområde förskola
Jobbnummer
9876271