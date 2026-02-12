Verksamhetschef förskola
2026-02-12
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans mot 35 000 invånare.
Vi som jobbar här är öppna, vi är framåt och vi vill. Genom engagemang och samverkan skapar vi en kommun där människor och företag kan växa och utvecklas. Vill du vara med?
Vår senaste medarbetarenkät visa att:
• 93 procent tycker att jobbet känns meningsfullt.
• 93 procent upplever att chefen har tillit till att medarbetare utför sina uppgifter på ett bra sätt.
• 90 procent är insatta i sin arbetsplats mål.
• 81 procent anser att de lär nytt och utvecklas i sitt dagliga arbete.
• 80 procent tycker att de har en bra arbetsgivare som de kan rekommendera sina vänner.
• 78 procent ser fram emot att gå till jobbet.
Resultatet är högt gällande respektfullt bemötande (93%) och trygghet på arbetsplatserna (94%).
Tillitsbaserad styrning och ledning är grunden i vår organisation - och en nyckel till att vi lyckas tillsammans.
Läs mer om oss som arbetsgivare på www.ljungby.se/jobb.
Vill du vara med och forma framtidens förskola i Ljungby kommun? Vill du vara en del i en drivande ledningsgrupp där du tar ett särskilt ansvar för att utveckla förskoleverksamheten? Då kan du vara den vi söker.
Som verksamhetschef för förskola är du en viktig del i ledningsgruppen för Barn- och utbildningsförvaltningen. Du har direkt personalansvar för rektorer inom förskola och ansvarar för att skapa de bästa förutsättningarna för våra barn och elevers lärande, utveckling och trygghet. Tillsammans med rektorerna driver du utvecklingen av en likvärdig och kvalitativ förskola i hela kommunen.
Uppdraget innebär en ständig växling mellan strategiskt och operativt arbete, du:
• Leder, samordnar och utvecklar förskoleverksamheten utifrån nationella styrdokument, nämndens mål och kommunens övergripande inriktning.
• Har ansvar för förvaltningsövergripande utvecklingsfrågor och leder processer som bidrar till ökad kvalitet, likvärdighet och måluppfyllelse för hela förvaltningen.
• Följer upp resultat och genomför analyser som ligger till grund för prioriteringar och beslut i verksamheten.
• Är ett nära stöd för rektorerna, både i deras pedagogiska ledarskap och i frågor som rör arbetsmiljö, organisation, ekonomi och kvalitet.
• Bidrar aktivt i förvaltningens ledningsgrupp med helhetsperspektiv, utvecklingsfokus och ett tydligt barn- och elevperspektiv.
Tillsammans tar vi ansvar för att skapa en utvecklingsorganisation som arbetar för en hållbar skolutveckling där lärande och hälsa främjas från det mätbara till det faktiskt märkbara för våra barn och elever. Din närmaste chef är barn- och utbildningschefen.Kvalifikationer
Vi söker dig som idag arbetar som rektor inom förskolan eller har motsvarande ledande erfarenhet, och som vill ta nästa steg i din ledarresa. Du har gedigen erfarenhet från skolans värld, gärna med särskilt fokus på förskola.
För att lyckas i uppdraget krävs att du har:
• Pedagogisk högskoleutbildning som bedöms relevant för uppdraget.
• Erfarenhet av att vara rektor eller annan ledare inom utbildningssektorn.
• Dokumenterad erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbete inom förskola/skola.
• Erfarenhet av att leda och stödja andra i det systematiska kvalitetsarbetet. - God analytisk förmåga och ett strategiskt tänkande, med förmåga att se helhet och samband.
• Mycket god förmåga att bygga relationer, skapa tillit och samverka med många olika aktörer.
Meriterande är:
• Erfarenhet av att leda chefer.
• Statlig rektorsutbildning.
Som person är du relationsorienterad och målinriktad. Du är initiativtagande, strukturerad och har ett drivet förhållningssätt där du skapar förutsättningar för engagemang och följarskap hos dina medarbetare. Du är trygg i att arbeta både strategiskt och operativt, med fokus på hög kvalitet för barnens bästa.
Intervjuer planeras under vecka 12 och 13
För tjänsten krävs B-körkort.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Barn- och utbildningsnämnden vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning, etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
ÖVRIGT
Du söker tjänsten via Offentliga Jobb.
Betyg och intyg ska inte bifogas ansökan utan tas med vid eventuell intervju.
Hos oss är balans i livet viktigt! Här kan du kombinera arbete med familj och fritid. Vi tillämpar flextid och distansarbete i de verksamheter där det tillåter. Vi erbjuder subventionerat årskort med Länstrafiken, friskvårdsbidrag och mycket annat. Du har också gratis medlemskap i personalklubben, vilket ger möjlighet till gratis träning och bad samt att delta i andra aktiviteter.
Genom satsningen "En kommun fri från våld" arbetar vi aktivt för att förebygga och motverka våld i samhället för en tryggare framtid. Som en del av detta kan det för flera tjänster vara ett krav att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Våra verksamheter har likabehandlingsombud som arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och stöttar chefer i likabehandlingsfrågor. På så sätt säkerställer vi att alla får arbeta under lika villkor och bemöts likvärdigt.
Som en del i vårt arbete med att få Ljungby kommun att växa erbjuder vi In- och medflyttarservice som gör det lättare att byta livsmiljö och flytta till vår kommun.
Maila inflyttarservice@ljungby.se
om du vill veta mer om vad vi kan hjälpa dig med i samband med en flytt till Ljungby kommun.
I Ljungby kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Barn- och utbildningschef
