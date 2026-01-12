Verksamhetschef/familjehemskonsulent
Kasam Behandlingsfamiljer AB / Socialsekreterarjobb / Kristianstad Visa alla socialsekreterarjobb i Kristianstad
2026-01-12
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kasam Behandlingsfamiljer AB i Kristianstad
, Karlskrona
, Stockholm
eller i hela Sverige
Kasam Behandlingsfamiljer söker verksamhetschef/familjehemskonsulent
Kasam behandlingsfamiljer
"Barnets bästa ska komma i främsta rummet därför har Kasam behandlingsfamiljer höga kompetens- och kvalitetskrav. Vi arbetar med månadsvisa egenkontroller för att säkerställa att vi gör det vi säger att vi gör"
Kasam Behandlingsfamiljer är en ny verksamhet som startade i februari 2025. Verksamheten består i dag av tre tvärprofessionella team som arbetar enligt modellen ett team kring barnet. Arbetssättet bygger på nära samverkan mellan olika professioner för att säkerställa sammanhållna, individanpassade och långsiktigt hållbara insatser med barnets bästa som utgångspunk
Vår vision:
Vi vågar tänka nytt för barnets bästa. Med mod, struktur och tvärprofessionellt teamarbete utvecklar vi familjehemsvård som håller över tid.Publiceringsdatum2026-01-12Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetschef har du förtroendeuppdrag som föreståndare med ett övergripande ansvar för verksamhetens kvalitet, struktur och utveckling. Du leder och samordnar arbetet i teamen samt säkerställer att insatserna genomförs enligt gällande lagstiftning, tillstånd, avtal, behandlingsplaner och interna rutiner. Rollen innebär både strategiskt och operativt arbete. Tjänsten är en delad roll där uppdraget omfattar 50 % familjehemskonsulent och 50 % verksamhetschef. Rollen kombinerar operativt arbete nära familjehemmen med ett övergripande ansvar för verksamhetens ledning, kvalitet och utveckling. Du förväntas växla mellan praktiskt arbete i ärenden och strategiskt ledningsarbete för att säkerställa sammanhållna, rättssäkra och hållbara insatserDina arbetsuppgifter
Övergripande ansvar för verksamhetens drift, kvalitet och utveckling
Utförare av utbildningen "Ett hem att växa i" en gång per år
Utförare av delar av fastställd kompetensutvecklingsplan
Handledning av familjehem
Uppföljning av familjehem
Arbetsledning och stöd till tvärprofessionella team
Säkerställa efterlevnad av SoL, LVU, föreskrifter och tillstånd
Samverkan med socialtjänst, familjehem och andra samarbetspartners
Uppföljning av placeringar, dokumentation och genomförandeplaner
Bidra till metodutveckling och strukturer i en växande verksamhet
Ekonomiansvar
Försäljningsansvar
Kvalifikationer
För att lyckas i rollen behöver du vara målmedveten och driven, med en tydlig förmåga att arbeta resultatinriktat utifrån verksamhetens uppdrag och barnets behov. Du tar ansvar för att arbetet leder till konkreta resultat, följer upp insatser och säkerställer att beslut och åtgärder får avsedd effekt i praktiken. Rollen kräver att du kan sätta mål, prioritera och driva processer framåt även i en verksamhet under utveckling.
Du har förmåga att arbeta självständigt och strukturerat, samtidigt som du bidrar aktivt till teamets gemensamma mål. Genom ett lösningsfokuserat förhållningssätt och hög arbetskapacitet driver du arbetet framåt och tar initiativ till förbättringar när behov uppstår. Resultatinriktningen handlar både om kvalitet i varje enskild placering och om verksamhetens långsiktiga utveckling.
I rollen förväntas du kombinera engagemang och driv med ett professionellt och ansvarsfullt förhållningssätt. Du är uthållig, tar ansvar för uppföljning och säkerställer att arbetet bedrivs i enlighet med lagstiftning, tillstånd och uppsatta mål.
Kravprofil Kravprofil för detta jobb
För att vara aktuell för tjänsten ska du uppfylla följande krav kopplade till utbildning, erfarenhet och kompetens:
Relevant högskoleutbildning, exempelvis socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Minst fem års erfarenhet av arbete inom familjehemsvård, HVB eller närliggande område
Handledarutbildning
Erfarenhet av arbete som familjehemskonsulent, eller motsvarande roll med ansvar för handledning och uppföljning av familjehem
Dokumenterad erfarenhet av ledande, samordnande eller verksamhetsansvarig roll
God kunskap om gällande lagstiftning, främst SoL, LVU samt tillhörande föreskrifter
Erfarenhet av samverkan med socialtjänst och andra externa aktörer
Mycket god förmåga att arbeta strukturerat med dokumentation, uppföljning och kvalitetssäkring
Förmåga att arbeta målmedvetet, resultatinriktat och självständigt i en verksamhet under utveckling
Mycket god svenska i tal och skrift
B-körkort
Mer om Kasam Behandlingsfamiljer
Kasam Behandlingsfamiljer är en verksamhet som startade i januari 2025 och bedriver konsulentstödd familjehemsvård med behandlingsinriktning. Verksamheten är en del av Essensa Behandling och arbetar på uppdrag av socialtjänsten med barn och unga som har behov av strukturerade, trygga och individanpassade insatser.
Arbetet bedrivs genom tre tvärprofessionella team som arbetar enligt modellen ett team kring barnet. Insatserna samordnas utifrån barnets behov och kan omfatta specialpedagogiskt stöd, behandling, färdighetsträning samt stöd och handledning till familjehem. Genom nära samverkan mellan olika professioner skapas sammanhållna och hållbara placeringar.
Kasam Behandlingsfamiljer arbetar systematiskt med kvalitetssäkring och uppföljning. Verksamheten präglas av tydliga strukturer, ansvarstagande och regelbunden egenkontroll för att säkerställa att insatserna håller hög kvalitet och genomförs i enlighet med gällande lagstiftning och uppdrag.
Vår utgångspunkt är barnets bästa. Med mod, struktur och tvärprofessionellt samarbete utvecklar vi familjehemsvård som är långsiktigt hållbar och anpassad efter varje barns individuella behov.
Läs gärna mer om vår verksamhet på vår hemsida http://www.kasamfamilj.se/
Tjänsten
Heltid, tillsvidare.
Start omgående enligt överenskommelse.
Ort
Hybrid med närvarokrav i Halmstad, Karlskrona eller Växjö, två gånger per månad
Kontaktuppgifter och ansökan
Ansöker gör du med CV och personligt brev. Din ansökan mailar du till angelica.kandalina@kasamfamilj.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
mail
E-post: angelica.kandalina@kasamfamilj.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kasam Behandlingsfamiljer AB
(org.nr 559042-4189)
Stridsvagnsvägen (visa karta
)
291 31 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kasam Familj Jobbnummer
9679448