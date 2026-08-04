Verksamhetschef Äldreomsorgen
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Vill du vara med och utveckla framtidens äldreomsorg?
Till hösten får vi en ny organisation på plats inom socialförvaltningen. Därför utlyser vi nu tre nya chefstjänster, en av dom som verksamhetschef inom äldreomsorgen.
Härjedalens Kommun söker en verksamhetschef som får en spännande och viktig roll i vår organisation. Allt vi gör utgår från invånarnas bästa, och vår äldreomsorg ska skapa trygghet, självständighet och livskvalitet för våra äldre.
Vi erbjuder ett meningsfullt uppdrag där du får möjlighet att bidra till en trygg, hållbar och kvalitativ äldreomsorg för kommunens invånare. Välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2026-08-04Dina arbetsuppgifter
Du får en viktig position där du representerar äldreomsorgens intressen i socialförvaltningens ledningsgrupp och ges möjlighet att påverka, utveckla och skapa goda förutsättningar för verksamheten, dess chefer och medarbetare. Du företräder enheterna i socialutskottet. Du blir en viktig ambassadör för äldreomsorgen och en central länk mellan strategiska beslut och den operativa verksamheten. Tillsammans med äldreomsorgens enhetschefer arbetar du för att säkerställa verksamhetens kvalitet, rättssäkerhet och långsiktiga utveckling. Som verksamhetschef är du direkt underställd socialchefen och ingår i socialförvaltningens ledningsgrupp. Du leder cirka tio enhetschefer och har ett övergripande ansvar för äldreomsorgens verksamheter.
Rollen innebär arbete på både strategisk och operativ nivå där du ansvarar för ledning, samordning och utveckling av verksamhetsområdet. Du arbetar med fokus på kvalitet, rättssäkerhet, god arbetsmiljö och långsiktig ekonomisk hållbarhet samtidigt som du utgör ett stöd till verksamhetens chefer i komplexa frågor och utmaningar.
I uppdraget ingår bland annat att:
Leda, stödja och utveckla äldreomsorgens enhetschefer samt skapa goda förutsättningar för deras arbetsmiljö och fortsatta utveckling.
Säkerställa att verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning, politiska mål och fastställda kvalitetskrav.
Vara ett kvalificerat stöd i frågor som rör socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagstiftning samt komplexa ärenden.
Ansvara för att äldreomsorgens verksamheter håller god kvalitet i hela kommunen.
Ansvara för budget, ekonomisk uppföljning och resursplanering inom hela äldreomsorgen.
Driva utvecklings- och förändringsarbete för att möta framtidens behov inom äldreomsorgen.
Företräda verksamheten i politiska sammanhang och bidra med underlag till nämnd och utskott.
Säkerställa god samverkan mellan äldreomsorgen, övriga verksamheter inom socialförvaltningen samt andra förvaltningar och externa aktörer.
Bidra till socialförvaltningens strategiska utveckling som medlem i ledningsgruppen. Kvalifikationer
Vi söker dig som är en erfaren ledare med förmåga att kombinera strategiskt tänkande med ett verksamhetsnära ledarskap. Du har god förståelse för offentlig verksamhet och erfarenhet av att leda komplexa organisationer där kvalitet, ekonomi och utveckling går hand i hand.
För tjänsten krävs att du har:
Relevant akademisk examen inom exempelvis socialt arbete, vård och omsorg, hälso- och sjukvård eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Flerårig erfarenhet av chefs- eller ledaruppdrag.
Erfarenhet av budgetansvar och ekonomistyrning.
Erfarenhet av arbete inom äldreomsorg, vård och omsorg eller närliggande verksamhetsområden.
God kunskap om relevant lagstiftning, särskilt socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
B-körkort.
Det är meriterande om du:
Har erfarenhet av arbete inom kommunal verksamhet.
Har erfarenhet från en liknande verksamhetschefsroll.
Har erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete inom äldreomsorg. Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du en trygg, tydlig och utvecklingsorienterad ledare som skapar engagemang, delaktighet och förtroende i organisationen. Du arbetar tillitsbaserat och skapar förutsättningar för andra att lyckas och utvecklas. Du är kommunikativ och relationsskapande och bidrar till ett prestigelöst klimat som främjar gott samarbete, samt till ett öppet och väl fungerande informationsflöde mellan medarbetare, chefer och ledning. Samtidigt är det viktigt att du har ett strukturerat arbetssätt och har god förmåga att prioritera både i ditt och andras arbete vid behov.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Kontaktinformation
Christin Elofsson-Arons, Socialchef, christin.elofsson-arons@herjedalen.se
Arbetsplats
Ringvägen 2
842 33 Sveg
Viktig information:
Arbetsgivare: Härjedalens kommun
Ref.nr: 5152081401
Tjänstens omfattning: 100%
Tillsvidareanställning med ev. provanställning
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härjedalens Kommun
(org.nr 212000-2510)
Medborgarhuset (visa karta
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842 80 SVEG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Härjedalens kommun Kontakt
Socialchef
Christin Elofsson-Arons christin.elofsson-arons@herjedalen.se Jobbnummer
10021411