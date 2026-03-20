Verksamhetschef
Nu söker vi en driven verksamhetschef till vårt team. Vi erbjuder ledarskapsprogram, ett meningsfullt arbete och möjligheten att göra skillnad!
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Det här får du hos oss:
Grundutbildning när du tillsvidareanställs inom Nytida samt kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära
Ledarskapsprogram för samtliga blivande chefer via Lära
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Coachande och stöttande chefer nära dig
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Vi har även kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar och friskvårdsbidrag.
Om rollen För oss är det viktigt att du som verksamhetschef/enhetschef vill vara aktiv och nära verksamheten. Det är en förutsättning för att du ska kunna vårda och utveckla relationerna med medarbetare, boende, närstående och myndigheter. Genom att finnas nära verksamheten, kan du också säkerställa att företagets värderingar, det pedagogiska ramverket och gällande lagstiftning efterlevs på din verksamhet/verksamheter. Du både vill och har förmågan att styra och följa upp verksamheten utifrån företagets mål och ekonomiska ramar. Du har budget- och resultatansvar samt rapporterar till regionchefen och ingår i hens ledningsgrupp.
Om Våglängdsgatan 91 och Våglängdsgatan 83 Våglängdsgatorna ligger på Hässleholmen i Borås och båda boendena ligger bredvid varandra. Våglängdsgatan 83 är ett LSS boende enligt personkrets 1 där det bor 6 personer. Där arbetar ca 8 tillsvidareanställda medarbetare varav 3 arbetar vaken natt.
Våglängdsgatan 91 är ett LSS boende enligt personkrets 2 där det bor 6 personer. Där arbetar ca 10 tillsvidareanställda varav 3 arbetar vaken natt.
Det finns busshållsplats ca 100 meter från boendena.
Aktivt ledarskap För att lyckas som chef och ledare hos oss krävs ett aktivt ledarskap som grundar sig i våra värderingar. Vi utbildar därför samtliga chefer via Läras ledarprogram. Ett ledarskap som skapar motivation och engagemang hos våra medarbetare. Du är initiativrik och lyhörd för kundens behov och känner en självklar respekt för andra människor.
Din erfarenhet och kunskap Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning inom vård och omsorg (ex. socionom, social omsorg) och erfarenhet från omsorgsverksamhet. Du har minst två års dokumenterad erfarenhet av chefsuppdrag och goda vitsord kring ledarskap.
Vi ser att du har erfarenhet från att ha arbetat med personkrets 2 som en stor fördel.
Du har ett coachande förhållningssätt och vill se dina medarbetare växa och utvecklas i sin yrkesroll. Du gillar att ge och ta emot feedback och bryta ned och arbeta mot uppsatta mål. Du är lösningsorienterad och ser möjligheter framför hinder.
Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Övrigt Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: Snarast Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. För mer information kontakta: Facklig kontakt: Vision, vision@ambea.se
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
I den här processen genomför vi även bakgrundskontroller på slutkandidaten.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se
