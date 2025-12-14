Verksamhetschef
Team Care Sweden AB / Sjuksköterskejobb / Partille Visa alla sjuksköterskejobb i Partille
2025-12-14
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Team Care Sweden AB i Partille
Om MediX7
MediX7 mottagningar är en internationell digital vårdplattform som kopplar samman legitimerade specialistläkare i Sverige och Europa med patienter i Irak och andra länder - via både digital vård och fysiska kliniker. Vår vision är att erbjuda säker, högkvalitativ och tillgänglig vård med fokus på patientsäkerhet, innovation och kontinuitet.
Nu söker vi en Verksamhetschef som sjuksköterska och vill ta ett övergripande ansvar för vår medicinska, operativa och strategiska utveckling.
Ditt uppdrag
Som Verksamhetschef har du det övergripande ansvaret för den medicinska, administrativa, tekniska och ekonomiska driften av MediX7:s verksamhet i Sverige, Irak..etc.
Huvudsakliga ansvarsområden
Medicinskt & operativt ledarskap
Aktivt driva arbetet för att etablera vårdavtal med svenska regioner och landsting så att Medix7 kan ingå i den offentliga vårdstrukturen.
• Ansvara för planering, förhandling och uppföljning av avtal mellan Medix7 med andra försäkrings förtag
• Ansvara för alla läkare som arbetar via Medix7:s system - både inom Sverige, EU och Irak.
• Säkerställa att kommunikationen mellan läkare och administrativ personal fungerar effektivt.
• Ge stöd till nya läkare i användningen av plattformen och kliniska rutiner.
• Säkerställa att plattformens funktioner motsvarar vårdverksamhetens behov och att systemet
• Säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet
OBS : Man sak jobba hemifrån Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13
E-post: info@medix7.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Team Care Sweden AB
(org.nr 556942-5878) Jobbnummer
9643309