Verksamhetschef - Bli en av oss!
Attendo Sverige AB / Sjukvårdschefsjobb / Motala Visa alla sjukvårdschefsjobb i Motala
2025-09-30
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Attendo Sverige AB i Motala
, Vadstena
, Mjölby
, Linköping
, Haninge
eller i hela Sverige
Välkommen till en värderingsstyrd organisation
I din roll som Verksamhetschef arbetar du självständigt med att driva, leda och utveckla verksamheten. Du rapporterar direkt till Regionchef. Du ingår i en kompetent ledningsgrupp där du får stöd och vägledning för att nå framgång i din roll. Vi har en decentraliserad organisation där du får utrymme att utveckla dina idéer och ledarstil.
Beskrivning av tjänsten
Som verksamhetschef ansvarar du för verksamhetens medarbetare, kvalitet, ekonomi och kundkontakter. Du får tillgång till ett färdigt koncept som grundar sig på ett väl inarbetat kvalitetsarbete och ett systematiskt arbetsmiljöarbete med stöd från regionala resurser samt kvalitets-, ekonomi-, marknads- och HR-avdelning.
Kvalifikationer
Du har relevant högskoleutbildning så som socionom, sjuksköterska eller annan eftergymnasial utbildning som ger likvärdig kompetens. Tjänsten kräver att du har erfarenhet av ledande befattning inom hälso-och sjukvård och/eller social omsorg, meriterande inom privat omsorg.
Vi söker dig som sätter kunden i centrum och vill skapa värde för dem och deras anhöriga. Du är trygg i ditt ledarskap, kommunikativ och förtroendeingivande. Vi lägger vikt vid att du är resultatorienterad och drivs av ständig förbättring. Du är engagerad, flexibel och arbetar strukturerat så väl i grupp som självständigt.
Du har goda kunskaper i Officepaketet och hanterar svenska språket obehindrat i tal och skrift. Ytterligare erfarenhet från servicesektorn och/eller erfarenheter inom försäljning är meriterande.
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag XX-XX-XX men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: (Namn och kontaktuppgifter till rekryteringsansvarig för annonsen)
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://www.attendo.se/ Arbetsplats
Attendo Sverige Jobbnummer
9533537