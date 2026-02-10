Verksamhetsarkitekt inom balansering
Avaron AB / Datajobb / Sundbyberg Visa alla datajobb i Sundbyberg
2026-02-10
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Upplands Väsby
, Södertälje
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-10Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Elmarknaden förändras snabbt och kraven på en robust och framtidssäker balansering ökar. I detta uppdrag arbetar du med verksamhetsarkitektur kopplat till balanseringsförmågan och anpassning till EU-regelverk, med fokus på att säkerställa att processer, information och IT-stöd hänger ihop och utvecklas långsiktigt.
Du får en central roll i en omfattande förändringsresa där du samarbetar nära verksamhetsroller och IT-organisationen, med särskilt fokus på system som stödjer balansering av kraftsystemet.
ArbetsuppgifterAnalysera verksamhetens processer och informationsbehov på övergripande nivå samt omsätta detta till krav på utvecklingsbehov.
Säkerställa helhetsperspektiv genom att fånga beroenden och behov på både kort och lång sikt.
Ansvara för arkitekturdokumentation och visualisera verksamheten med relevanta modeller.
Ta fram och förankra nuläges- och målarkitekturbeskrivningar på både övergripande och mer detaljerad nivå.
Samordna arbetet med övergripande målarkitektur och arkitekturprinciper för att skapa sammanhängande lösningar där process, verksamhetsregler och information stödjer systemutveckling.
Visualisera en strategisk, långsiktig plan för hur verksamheten ska utvecklas i nära samarbete med andra verksamhetsroller och IT-arkitekter.
KravErfarenhet av arbete som verksamhetsarkitekt.
Förmåga att analysera processer och informationsbehov samt ställa krav på utvecklingsinsatser.
Erfarenhet av att ta fram och ansvara för arkitekturdokumentation, inklusive nuläges- och målarkitektur.
Förmåga att visualisera verksamhet och lösningar med hjälp av modeller.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av arbete kopplat till EU-regelverk inom elmarknad, exempelvis Electricity Balancing (EB), SOGL och/eller HVDC.
Erfarenhet av verksamhets- och IT-nära samarbete i större förändringsinitiativ.
Erfarenhet av arkitektursamordning mot övergripande målarkitektur och principer.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7200632-1833296". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Stationsgatan 8A (visa karta
)
172 68 SUNDBYBERG Jobbnummer
9733555