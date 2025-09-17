Verksamhetsanalytiker/Beställarstöd
Centio Consulting Group AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-09-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centio Consulting Group AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker verksamhetsanalytiker/beställarstöd till uppdrag hos myndighet i Stockholm.
Detta är ett konsultuppdrag.
Uppdraget är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
I myndighetens uppdrag ligger att bereda och verkställa beslut om inriktning och omfattning för en långsiktigt hållbar kollektivtrafik. Dessutom ansvarar de för styrning och uppföljning av trafikdrift samt upprätthållandet av infrastrukturens funktion, säkerhet och värde. Varje dag reser mer än 700 000 personer med den allmänna kollektivtrafiken, det vill säga resor med tunnelbana, bussar, pendeltåg och lokalbanor
Som verksamhetsanalytiker och operativt stöd söker myndigheten dig som trivs att arbeta i en roll där du har många kontaktytor och verkar inom många olika delar inom organisationen. Du ska ha mycket god analysförmåga och kunna utveckla/ ta fram rutiner och processer.
Som verksamhetsanalytiker stöttar du IT-avdelningen med att sätta upp och genomföra kvantitativa analyser, utifrån diskussioner kopplat till behov och strategi. Syftet är att öka förmågan kring en god uppföljning och internkontroll, men även bra underlag och ökad förståelse för vad som driver kostnader, vilka förändringar som sker, kopplat till det strategiska arbetet på avdelningen.
Konsulten kommer initialt att agera som ett nav i konsultinköp för IT-avdelningen och stötta i hela processen - från behov till uppföljning. Rollen omfattar både operativa delar och i utvecklingen av området med fokus på process, struktur, inventering och analys med målet att utbilda organisationen till att ta ett större egenansvar.
Över uppdragstiden kan nya områden inom det operativa stödet att införas och/eller avvecklas i takt med att verksamheten utvecklas och förändras. Rollen kommer delta i uppdrag och aktiviteter som utvecklar verksamheten. Exempel på arbetsuppgifter
Förvalta och utveckla masterlistor över bemanning och konsulter.
Utföra regelbunden konsultinventering för att säkerställa överblick och behovstäckning.
Säkerställa struktur och kvalitet i bemanningsinformation.
Rapportera status, bemanningsläge, trender, framtida behov och nyckeltal till chefer, controller och ledning utifrån behov.
Verksamhetsutveckling kopplat till nyttjandet av kvantitativa analyser i syfte att få bättre kontroll över IT-avdelningen.
Utföra analyser kopplade till de behov IT-avdelningen har, d.v.s. t.ex. för att följa upp bemanning, ekonomi, leveranskvalitet, kundnytta, etc. Fokus ligger på: Kvantitativ uppföljning
Statistik och nyckeltal
Ekonomiska analyser
Personal- och resursanalyser nu och framåt
Krav (OBS, obligatoriska)
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av verksamhetsutveckling (exempelvis processer, rutiner, arbetssätt). Minst 4 års dokumenterad erfarenhet av att sätta upp och genomföra kvantitativa analyser utifrån olika verksamhetsbehov. Motsvarande dessa kategorier av kvantitativ analys: Statistik och nyckeltal, Ekonomiska analyser, Personal- och resursanalyser Minst 4 års dokumenterad erfarenhet av att sammanställa, visualisera och presentera komplexa analysresultat och rapporter för ledningsgrupper. Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av framtagande och uppföljning av nyckeltal och utfall samt avrapportering till intressenter
Meriterande
Minst 2 års erfarenhet av personal- och/eller resursprognostisering, såsom framtagande av beslutsunderlag, behovsberäkningar och prognoser Minst 2 års erfarenhet av arbete inom controlling (verksamhetsstyrning) Minst 2 års dokumenterad erfarenhet av motsvarande roll i en IT-organisation Publiceringsdatum2025-09-17Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), http://www.Centio.se Arbetsplats
Centio Kontakt
Maximilian Claesson maximilian.claesson@centio.se 079 102 06 39 Jobbnummer
9514298