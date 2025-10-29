Ventilationstekniker med ledarpotential
Missions AB / Driftmaskinistjobb / Stockholm Visa alla driftmaskinistjobb i Stockholm
2025-10-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Missions AB i Stockholm
, Uppsala
, Enköping
, Eskilstuna
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vill du vara med från start och bygga något nytt?
Vi söker nu en erfaren ventilationstekniker till ett växande bolag inom ventilationsbranschen med stora ambitioner. I rollen får du kombinera praktiskt arbete med installation och service med möjligheten att vara med och forma företagets framtida leveransorganisation.
Det här är ett jobb för dig som vill ha stort ansvar, inflytande och chans att växa i takt med verksamheten.
Dina ansvarsområden
Utföra installation, service och felsökning av ventilationssystem i villor och mindre fastigheter.
Planera, prioritera och genomföra dagliga kundleveranser.
Säkerställa att alla arbeten håller hög kvalité och följer gällande standarder och regler.
Upprätta och utveckla rutiner, checklistor och standard för installation och service.
Bygga upp och på rikt leda framtida leveransteam (inkl rekrytering, utbildning och arbetsledning
Materialbeställning, lagerhantering och samordning med leverantörer Kravprofil
Utbildning inom VVS/ventilation eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Minst 3 års erfarenhet som servicetekniker inom ventilationsarbeten.
B-körkort.
God svenska i tal och skrift.
Placeringsort: Stockholm (resor utanför regionen förekommer ej).
Meriterande
Erfarenhet av OVK-relaterade arbeten, samt radon-, luft- och fuktmätningar.
Certifiering som injusterare.
Erfarenhet av arbetsledning, planering eller processutveckling.
Vi erbjuder
En unik möjlighet att vara med och bygga upp ett bolags tekniska verksamhet från grunden.
Stort ansvar och inflytande över hur arbetet organiseras och utvecklas.
Möjlighet att växa in i en ledande roll i takt med att teamet växer.
En entreprenöriell miljö med korta beslutsvägar och stort engagemang.
Rekryteringsprocessen är digital och du får viktig information via sms. Håll koll på mobilen efter ansökan.
Vid frågor, mejla info@missions.se
Ansök idag - urval sker löpande. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Missions AB
(org.nr 559411-4307), http://www.missions.se Arbetsplats
missions Kontakt
Maria Bodin info@missions.se Jobbnummer
9580551