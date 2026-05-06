Ventilationstekniker
2026-05-06
Stockholm Air Condition AB söker ventilationstekniker i Stockholm
Är du en erfaren och driven ventilationstekniker som vill arbeta i en växande och dynamisk organisation? Stockholm Air Condition AB söker nu en engagerad ventilationstekniker till vårt team.Publiceringsdatum2026-05-06Om tjänsten
Vi söker dig som är van vid montage, installation och injustering av ventilationssystem. Du har även erfarenhet av styr- och reglersystem samt trivs med att arbeta i varierande projekt inom kyl- och ventilationsanläggningar.
Vad vi söker hos dig
• Relevant utbildning och minst 5 års yrkeserfarenhet som ventilationstekniker eller ventilationsmontör
• God kunskap inom ventilation, kanaler, aggregat och injustering
• Erfarenhet av styr- och reglersystem är starkt meriterande
• Beslutsam och strukturerad arbetsstil
• Körkort B (BE är meriterande)
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Du är en teamspelare med fokus på säkerhet, kvalitet och kundnöjdhet
• Ansvarstagande och har en vilja att utvecklas i din yrkesroll
Vad vi erbjuder
• Konkurrenskraftig lön enligt kollektivavtal (Ventilation/Sveriges Byggindustrier)
• Möjligheter till vidareutbildning och certifieringar inom ventilation och kyla
• Modern utrustning och fordon
• Trygg anställning
• En inkluderande arbetsplats med trevliga kollegor och varierande projektSå ansöker du
Skicka ditt CV och personliga brev till info@stockholmac.se
(eller via vår hemsida). Märk din ansökan med "Ventilationstekniker".
Vi behandlar ansökningar löpande - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
E-post: Info@stocholmac.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholm Air Condition AB
(org.nr 559484-2493)
Hästholmsvägen 33 (visa karta
)
131 71 NACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9893621