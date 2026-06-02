Upphandlingsjurist till Område Inköp och upphandling
2026-06-02
Vill du arbeta med juridik som gör konkret skillnad för samhällsviktiga verksamheter? Trivs du i en roll där du får kombinera juridisk analys med verksamhetsnära stöd, strategiska frågor och utvecklingsarbete? Då kan rollen som upphandlingsjurist hos Region Örebro län vara rätt för dig.
Inköp och upphandling är en strategisk funktion inom Region Örebro län, och vi söker nu en engagerad upphandlingsjurist som vill vara en del av vår grupp. Vårt mål är att tillgodose regionens behov av varor, tjänster och byggentreprenader med rätt funktion och kvalitet till lägsta möjliga totalkostnad.

Dina arbetsuppgifter
Som upphandlingsjurist inom Område Inköp och upphandling arbetar du nära upphandlare och verksamheter i regionen. Du är ett kvalificerat juridiskt stöd i det dagliga upphandlingsarbetet och bidrar till rättssäkra, affärsmässiga och strategiskt genomtänkta upphandlingar. Arbetet omfattar bland annat juridisk rådgivning inom offentlig upphandling, avtalsfrågor och angränsande rättsområden. Du hanterar överprövningar och bistår i upphandlingsrelaterade rättsprocesser och andra juridiska ärenden kopplade till inköp och upphandling.
I rollen ingår även att arbeta med sekretessfrågor enligt offentlighets- och sekretesslagen, exempelvis vid utlämnande av handlingar och sekretessbedömningar i upphandlingsärenden.
Du deltar aktivt i arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra mallar, avtalsvillkor och andra styrande dokument inom området. En viktig del av uppdraget är även att genomföra juridisk och kvalitativ granskning av upphandlingsdokument inför annonsering med fokus på rättssäkerhet, tydlighet och affärsmässighet.
Som upphandlingsjurist är du ett sakkunnigt stöd inom exempelvis informationssäkerhet, säkerhet och i arbetet med att motverka och förhindra välfärdsbrottslighet. Du kommer därför att ha många kontaktytor både inom och utanför organisationen och samverka med verksamheter, säkerhetsfunktioner, jurister och andra specialistfunktioner.
I uppdraget ingår även att:
hålla utbildningar och ge juridiskt stöd till verksamheter och kollegor
följa rättsutvecklingen inom offentlig upphandling och närliggande områden
bidra till utvecklingen av arbetssätt inom upphandling och avtalsförvaltning
ha en aktiv roll i utvecklingsarbete kopplat till exempelvis informationssäkerhet, försörjningsberedskap och leverantörskontroller
Kvalifikationerjuristexamen eller annan juridisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
god förmåga att tillämpa juridisk metod för att analysera och lösa juridiska problem
god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt
strukturerat och lösningsorienterat arbetssätt
Vi söker dig som har ett intresse för offentlig verksamhet och som uppskattar att arbeta verksamhetsnära i en rådgivande och stödjande roll. Du behöver kunna växla mellan strategiska frågor och operativt juridiskt arbete samt trivas i en miljö där många frågor hanteras parallellt.
Meriterande
hålla utbildningar och ge juridiskt stöd till verksamheter och kollegor
följa rättsutvecklingen inom offentlig upphandling och närliggande områden
bidra till utvecklingen av arbetssätt inom upphandling och avtalsförvaltning
ha en aktiv roll i utvecklingsarbete kopplat till exempelvis informationssäkerhet, försörjningsberedskap och leverantörskontroller
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Urval och intervjuer kan ske under pågårnde annonstid.
Om verksamheten
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande samt för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga uppdrag inom bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och regional utveckling.
Regionservice breda verksamhet bidrar till att underlätta arbetet för alla inom Region Örebro län. Våra cirka 1000 medarbetare arbetar bland annat med IT-stöd och utveckling, fastigheter, måltider, logistik- och lokalvårdservice, medicinsk teknik, upphandling och administration. Ett gott bemötande, samverkan och möjlighet till utveckling är grundläggande för oss.
Område Inköp och upphandling ansvarar för delar av Region Örebro läns strategiska och operativa inköps- och upphandlingsarbete. Varje år genomförs upphandlingar till ett värde av cirka 3 miljarder kronor inom områden som hälso- och sjukvård, service, IT, fastighet och regional utveckling.
Området består av två avdelningar och arbetar både verksamhetsnära och strategiskt med frågor som upphandling, avtalsuppföljning, hållbarhet, inköpsanalys och utveckling. Hos oss får du möjlighet att arbeta med frågor som har stor betydelse för regionens verksamheter och invånare.
Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt län. https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.
Sista dag att ansöka är 2026-06-21

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rs:2026:072".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
701 16 ÖREBRO

Arbetsplats
Regionservice Örebro Kontakt
Saco
Markus Kihlgren 019-6024602 Jobbnummer
