Bilglastekniker till märkesverkstad i Helsingborg
2026-06-02
Har du ett öga för kvalitet, gillar praktiskt arbete och vill arbeta i en modern verkstadsmiljö? Då kan detta vara rollen för dig.
Till vårt kundföretag i Helsingborg söker vi nu en engagerad och noggrann bilglastekniker som vill bli en del av ett professionellt team med stark laganda och högt kundfokus.
Härfår du möjlighet att arbeta i en välrenommerad organisation där kvalitet, service och utveckling står i fokus.
Som bilglastekniker arbetar du med byte, reparation och hantering av fordonsglas på olika bilmodeller. Rollen innebär både praktiskt verkstadsarbete och kundkontakt, vilket ställer krav på noggrannhet, servicekänsla och ansvarstagande.
Du blir en viktig del av verkstadsteamet och arbetar enligt etablerade processer med fokus på säkerhet, kvalitet och effektivitet.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Byte och reparation av bilglas
Demontering och montering av rutor
Kalibrering och hantering av ADAS-system vid behov
Funktionskontroll och kvalitetssäkring
Kundkontakt och rådgivning
Samarbete med verkstad och serviceteam
Vi söker dig som
Vi tror att du är praktiskt lagd, kvalitetsmedveten och trivs i en roll där du får kombinera hantverk med service.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Erfarenhet av bilglas, fordonsarbete eller liknande praktiskt arbete
Fordonsteknisk bakgrund är meriterande
God känsla för service och kundbemötande
Förmåga att arbeta strukturerat och noggrant
God samarbetsförmåga
B-körkort (krav)
Svenska i tal och skrift
Vi erbjuder
Här får du arbeta i en stabil och framåtblickande organisation med starkt varumärke och moderna arbetsmiljöer. Här finns goda möjligheter till utveckling och du blir en del av ett engagerat team som arbetar tillsammans för att skapa bästa möjliga kundupplevelse.Så ansöker du
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Amanda Svenberg, ansvarig rekryterare på Starfinder.
Urval sker löpande – varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Starfinder AB
(org.nr 559193-7205)
254 66 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Konsultchef
Amanda Svenberg amanda.svenberg@starfinder.se +46760097746 Jobbnummer
9942824