Undersköterska eller laboratorietekniker sökes till Stenhamra HC
Information om arbetsplatsen
Stenhamra Hälsocentral är belägen mitt på vackra Färingsö på Ekerö i Stockholm, en plats som smälter samman landsbygdens charm med närheten till storstaden. Våra ledord är kvalitet, närhet till patienter, kontinuitet och utveckling för medarbetare. Vi utgör ett tätt sammansvetsat arbetslag med en öppen, professionell och kamratlig arbetsmiljö.
Vår läkargrupp består av sju läkare. Vi har också sju DSK/sjuksköterskor, tre undersköterskor samt paramedicinsk personal såsom KBT-terapeut och rehabkoordinator.Publiceringsdatum2026-06-02Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innefattar sedvanligt mottagningsarbete på vårdcentral med fokus på provtagning och laboratoriearbete, professionellt patientbemötande samt administrativt stöd i det dagliga mottagningsflödet.
Mottagningen har öppet från 07:30 till 17:00 (och 19:30 på tisdagar), och medarbetarnas arbetstid är åtta timmar per dag på heltid.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller laboratorietekniker med Socialstyrelsens bevis om skyddad yrkestitel. Meriterande är flera års erfarenhet inom yrket och av journalsystemet TakeCare.Dina personliga egenskaper
Vi förväntar oss att du kan arbeta flexibelt, vara lösningsorienterad, ha ett intresse för verksamhets- och personalutveckling samt vara en teamspelare. Ett prestigelöst förhållningssätt gentemot varandra, med fokus på arbetsmiljö och patienten, är något vi värdesätter högt.
Övrig information
Intervjuer sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas tidigare än slutdatumet.
Sista ansökningsdagen: 2026-06-21
Start Datum: enligt överenskommelse.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Vallviksvägen 12 (visa karta
)
179 61 STENHAMRA Arbetsplats
Hälso&Sjukvård, Stockholm, Stenhamra Vårdcentral
9942823