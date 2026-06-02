Sektionschef Flygutprovning av Gripen
Saab Aktiebolag / Chefsjobb / Linköping Visa alla chefsjobb i Linköping
2026-06-02
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab Aktiebolag i Linköping
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Området Taktiska System och Integration, som är en del av avdelningen Flygprov och Verifiering, ansvarar för provning inom ett brett spektrum av teknikområden. För att nå en optimal utprovning har vi ett nära samarbete med utvecklingsavdelningen, övriga områden inom flygprovverksamheten samt leverantörer och kunder. Arbetsklimatet präglas av prestigelöshet, gott samarbete och att alla hjälper till där det behövs.
Vi behöver nu en ny sektionschef till vårt härliga team!
Din uppgift blir att leda verksamheten i en spännande och utmanande period av utprovning i en ny generation av Gripen och framtida plattformar. Utprovningsarbetet genomförs i simulatorer, riggar och i flygplan.
Som sektionschef på flygprov har du ett operativt ledarskap som innebär verksamhetsledning av sektionen, utveckling av gruppen samt personalansvar för sektionens medarbetare. Ansvar för ekonomi och sektionens leveranser ingår också i ditt arbete. Att vara verksamhetsansvarig chef är ett mångfacetterat, krävande, roligt och utvecklande uppdrag. Därför är det viktigt att du värderar medarbetarna som din viktigaste resurs och ser deras behov av utveckling samtidigt som du känner engagemang för din roll som arbetsgivare med ansvar för bl.a. arbetsrätt, arbetsmiljö och säkerhet. Du ingår i områdets ledningsgrupp där du är med och utvecklar hela områdets förmåga.
Sektionscheferna arbetar tätt tillsammans över sektionsgränserna och även i ett nära samarbete med motsvarande chefer inom våra business units. Du arbetar både strategiskt och operativt och dina kontaktytor är både externa och interna.Publiceringsdatum2026-06-02Profil
Vi söker dig som är drivande, engagerad och ansvarstagande och som trivs med att arbeta i team med andra samt att leda en verksamhet som är operativ och föränderlig. Du har ett stort intresse för ledarskap och att utveckla dina medarbetare samt dig själv. Du har en god kommunikativ förmåga, är resultatorienterad och vill arbeta verksamhetsnära.
För denna tjänst ser vi även att du har:
Teknisk högskoleutbildning eller motsvarande
Erfarenhet av ledarskap
Erfarenhet av Gripenutveckling
Goda kunskaper i svenska och engelska
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet, eftersom tjänsten bygger på att det finns förtroende och tillit.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas Gata (visa karta
)
588 81 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB stina.hullfors1@saabgroup.com Jobbnummer
9942833