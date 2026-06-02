Vi söker Processoperatörer inom läkemedel i Södertälje!
2026-06-02
Om tjänsten Vi söker nu flera engagerade medarbetare för att utföra livsviktigt arbete hos vår läkemedelskund i Södertälje. Du kommer att vara en del av tillverknings- och produktionsprocessen. Var med och bidra till att säkerställa kvaliteten på mediciner som räddar liv. Med din insats kommer du att vara en viktig del av ett team som arbetar för att göra skillnad i människors hälsa och välbefinnande. Sök nu för att få chansen att vara en del av detta viktiga arbete!
Arbetsuppgifter Montera och kontrollera medicintekniska produkter enligt specifikationer och kvalitetskrav. Delta i förbättringsarbete och arbete med att säkerställa kvalitet. Du arbetar med att upprätthålla en god arbetsmiljö och efterleva företagets riktlinjer och regler. Arbeta i enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning och kvalitetskrav. Hantera och sköta om maskiner och utrustning på ett säkert sätt. Samarbete med kollegor för att säkerställa effektiv produktion och leverans av produkter i tid. I och med att arbetet sker i produktionsmiljö så innebär det att arbetet kan ibland vara fysiskt krävande.
Arbetstiden är primärt förlagd till 3 eller 5-skift.
Vem är du? Du är en noggrann och ansvarstagande person som trivs med att arbeta i en produktionsmiljö. Du är van vid att följa arbetsinstruktioner och har förmågan att arbeta effektivt för att säkerställa hög kvalitet på ditt arbete. Att samarbeta med andra är något som du uppskattar och du är en lagspelare som bidrar till ett gott arbetsklimat. Du är flexibel och kan anpassa dig till förändringar i arbetsuppgifter och arbetstider.
Krav:
• Gymnasiekompetens alternativt relevant arbetslivserfarenhet. (erfarenhet från industri och produktion)
• Ha mycket goda kunskaper i både tal, skrift och läsförståelse i det svenska språket. • Kunna arbeta alla typer av skift.
• Erfarenhet av att dokumentera, t ex avvikelserapportering, vana att arbeta med protokoll, recept, loggböcker eller liknade (ett dokumentationstest kommer att genomföras vid intervjutillfället)
• Dokumenterat god systemvana, t ex SAP eller motsvarande.
Meriterande:
• Minst två års arbetslivserfarenhet är önskvärt. Gärna inom industri och produktion, särskilt inom läkemedelsbranschen
• Erfarenhet av GMP och LEAN.
• Truckkort enligt TLP10 A1-4 och B1-4
Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster kan bakgrundskontroll ingå som en del av rekryteringsprocessen. I dessa fall kan en godkänd kontroll vara en förutsättning för anställning.
Sista dag att ansöka är 2026-11-29
