Kursansvarig utbildare inom Ellära

Vill du vara med och utbilda framtidens larm- och säkerhetstekniker?
Vi söker en erfaren och engagerad utbildare för kursen Ellära inom utbildningen Larm- och säkerhetstekniker i Södertälje.
I rollen ansvarar du för planering, genomförande och examination av kursen samt bidrar med din yrkeskompetens för att ge studerande en relevant och praktiskt förankrad utbildning.
Om uppdraget
Kursen syftar till att ge studerande grundläggande kunskaper inom elektriska system, elsäkerhet och elektriska mätmetoder med koppling till säkerhetstekniska installationer.
Omfattning

Undervisning på plats i Södertälje

Kurslängd: 5 veckor

Dina arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att:

Planera kursens innehåll utifrån fastställda kursmål

Ta fram kursmaterial, övningar och examinationer

Genomföra undervisning och laborationer

Handleda och stötta studerande

Bedöma och betygsätta examinationer

Dokumentera kursens upplägg och resultat

Samarbeta med utbildningsledning och övriga utbildare

Kursinnehåll
Undervisningen omfattar bland annat:

Elektriska storheter och samband

Likström och växelström

Elsystemens uppbyggnad

Elsäkerhet, standarder och föreskrifter

Ledare, halvledare och isolatorer

Mätinstrument och mätteknik

Felsökning i elektriska system

Mjuklödning

Praktiska elinstallationer

Verktyg och materialkunskap

Vi söker dig som
Har aktuell och relevant kompetens inom elteknik eller närliggande område

Har praktisk erfarenhet från branschen

Har erfarenhet av utbildning, handledning eller kompetensutveckling av vuxna

Kan förklara tekniska samband på ett pedagogiskt sätt

Är strukturerad, engagerad och kommunikativ

Har god digital vana

Meriterande
Erfarenhet av undervisning inom yrkeshögskola eller vuxenutbildning

Erfarenhet av arbete inom larm-, säkerhets- eller installationsbranschen

Erfarenhet av validering eller bedömning av yrkeskompetens

Kunskaper inom digitala lärplattformar och digital examination

Placeringsort: Södertälje Start: September 2026
Välkommen med din ansökan!

