Kursansvarig utbildare inom Ellära
Ecareer AB / Speciallärarjobb / Södertälje Visa alla speciallärarjobb i Södertälje
2026-06-02
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ecareer AB i Södertälje
, Sundbyberg
, Stockholm
, Upplands Väsby
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utbilda framtidens larm- och säkerhetstekniker?
Vi söker en erfaren och engagerad utbildare för kursen Ellära inom utbildningen Larm- och säkerhetstekniker i Södertälje.
I rollen ansvarar du för planering, genomförande och examination av kursen samt bidrar med din yrkeskompetens för att ge studerande en relevant och praktiskt förankrad utbildning.
Om uppdraget
Kursen syftar till att ge studerande grundläggande kunskaper inom elektriska system, elsäkerhet och elektriska mätmetoder med koppling till säkerhetstekniska installationer.
Omfattning
Undervisning på plats i Södertälje
Kurslängd: 5 veckorPubliceringsdatum2026-06-02Dina arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att:
Planera kursens innehåll utifrån fastställda kursmål
Ta fram kursmaterial, övningar och examinationer
Genomföra undervisning och laborationer
Handleda och stötta studerande
Bedöma och betygsätta examinationer
Dokumentera kursens upplägg och resultat
Samarbeta med utbildningsledning och övriga utbildare
Kursinnehåll
Undervisningen omfattar bland annat:
Elektriska storheter och samband
Likström och växelström
Elsystemens uppbyggnad
Elsäkerhet, standarder och föreskrifter
Ledare, halvledare och isolatorer
Mätinstrument och mätteknik
Felsökning i elektriska system
Mjuklödning
Praktiska elinstallationer
Verktyg och materialkunskap
Vi söker dig som
Har aktuell och relevant kompetens inom elteknik eller närliggande område
Har praktisk erfarenhet från branschen
Har erfarenhet av utbildning, handledning eller kompetensutveckling av vuxna
Kan förklara tekniska samband på ett pedagogiskt sätt
Är strukturerad, engagerad och kommunikativ
Har god digital vana
Meriterande
Erfarenhet av undervisning inom yrkeshögskola eller vuxenutbildning
Erfarenhet av arbete inom larm-, säkerhets- eller installationsbranschen
Erfarenhet av validering eller bedömning av yrkeskompetens
Kunskaper inom digitala lärplattformar och digital examination
Placeringsort: Södertälje Start: September 2026
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7837410-2031452". Arbetsgivare Ecareer AB
(org.nr 559162-9901), https://jobb.ecareer.se
Södertälje centrum station (visa karta
)
151 32 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Ecareer Jobbnummer
9942832