Konsultchef till First Personalpartner i Skövde
2026-06-02
Publiceringsdatum2026-06-02Om tjänsten
Vill du arbeta nära kunder, konsulter och affären i en roll där du får ta ansvar hela vägen?
Vi söker en Konsultchef till vårt kontor i Skövde. Rollen passar dig som tycker om att skapa kontakt med företag, bygga relationer över tid och driva processer framåt med både struktur och omtanke. Du behöver trivas i kunddialogen och ha modet att ta första kontakten, boka möten och följa upp möjligheter. Samtidigt är det minst lika viktigt att du är närvarande i leveransen och vill förstå människorna bakom varje uppdrag.
Som Konsultchef hos oss behöver du ha ett tydligt affärsdriv, men du får aldrig tappa människan i processen. Du ska kunna förstå kundens behov och se vilken kompetens som krävs, men också förstå att människor är mer än sin erfarenhet på papper. En bra bemanningslösning ska fungera i vardagen, för både kunden och konsulten, även efter att uppdraget har startat.
Det här är en roll för dig som vill växa tillsammans med ett lokalt team och vara med och utveckla First Personalpartners närvaro i Skövde med omnejd. Du får stort eget ansvar, men du står inte ensam. Vi söker dig som är nyfiken, ansvarstagande och affärsdriven på ett sätt som bygger förtroende snarare än tar över rummet.Dina arbetsuppgifter
Som Konsultchef arbetar du med både kundutveckling och löpande konsultansvar. Du skapar nya kunddialoger, utvecklar befintliga samarbeten och håller ihop bemanningsprocessen från första behov till uppföljning ute på arbetsplatsen.
I rollen ingår att:
• Kontakta nya kunder och boka möten
• Genomföra kundbesök och förstå kundens behov
• Ta fram kravprofiler tillsammans med kund
• Driva urval, intervjuer och kandidatpresentationer
• Matcha kandidater mot uppdrag där de har rätt förutsättningar att lyckas
• Ansvara för konsulter ute på uppdrag
• Följa upp trivsel, närvaro och arbetsmiljö
• Hantera frågor som uppstår under pågående uppdrag
• Arbeta mot mål och bidra till kontorets utveckling
Vardagen kräver att du kan växla mellan kundkontakt, rekrytering och uppföljning utan att tappa kvaliteten. Vissa dagar är mer säljdrivna. Andra dagar handlar om att lösa praktiska frågor, stötta en konsult eller säkerställa att en process kommer framåt. Det är en roll med mycket kontakt och stort ansvar, men också med tydlig möjlighet att påverka.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker dig som har erfarenhet av försäljning, kundkontakt eller arbete där relationer har varit en viktig del av rollen. För att trivas hos oss behöver du vara ödmjuk, trygg och handlingskraftig. Du har lätt för att möta olika typer av människor och förstår att förtroende byggs genom närvaro, tydlighet och ansvar. Du tycker om att skapa resultat, men vet också att kvaliteten i leveransen avgör om samarbetet håller över tid.
Krav för tjänsten:
• Mycket god svenska i tal och skrift
• B-körkort
Vi ser gärna att du även har:
• Erfarenhet av försäljning, kundkontakt eller kundansvar
• Vana av att ta egna initiativ och följa upp dialoger
• Förmåga att hålla ihop och driva processer
• Vana att arbeta i digitala system
Erfarenhet från bemanning, rekrytering, industri eller annan personalnära verksamhet är meriterande.
Som person är du relationsdriven och prestigelös. Du har ett naturligt intresse för människor och är samtidigt nyfiken på affären bakom varje behov. Du behöver kunna lyssna, ställa bra frågor och våga vara tydlig när situationen kräver det. Rollen passar dig som vill ta ansvar, utvecklas och bidra till ett kontor där både kunder och konsulter ska känna sig väl omhändertagna.
Vad vi erbjuder
Hos First Personalpartner får du en roll där du kan utvecklas inom både försäljning, rekrytering och konsultansvar. Du blir en del av ett företag med lång erfarenhet av bemanning inom industrin och ett lokalt arbetssätt där relationer spelar stor roll.
Du får stöd av kollegor som kan branschen och som gärna delar med sig av sin erfarenhet. Samtidigt får du utrymme att ta egna initiativ, bygga kundrelationer och vara med och påverka vår fortsatta utveckling i Skövde.
Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi kommer att lägga stor vikt vid att hitta rätt person för tjänsten, både utifrån rollen och vårt sätt att arbeta på First Personalpartner.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Martina Hallin på martina@firstpersonal.se
.
Välkommen med din ansökan!
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag med inriktning mot industrin. Sedan starten 2009 har vi byggt långsiktiga relationer med både kunder och konsulter, alltid med människan i fokus. Vi har kontor i Borås, Skövde, Varberg och Halmstad och arbetar alltid lokalt med ambitionen att matcha rätt kompetens så nära kundföretaget som möjligt.Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nr.1 Personalpartner AB
(org.nr 556606-5800), https://jobb.firstpersonal.se/lediga-jobb/
Richerts gata 4A (visa karta
)
541 31 SKÖVDE
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
First Personalpartner Kontakt
Martina Hallin martina@firstpersonal.se
