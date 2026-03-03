Ventilationstekniker
Mk Kyla AB / VVS-jobb / Stockholm Visa alla vvs-jobb i Stockholm
2026-03-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mk Kyla AB i Stockholm
Ventilationstekniker sökes till MK Kyla AB då vi växer.
Vill du arbeta med ett företag som värdesätter kvalitet, utveckling och en bra arbetsmiljö? Vi på MK Kyla AB söker nu en ventilationstekniker som vill arbeta praktiskt med service, installation och drift av ventilationssystem och bidra till ett hälsosamt inomhusklimat.
Tjänsten erbjuder varierande arbetsuppgifter där du får arbeta både självständigt och i team, med stort eget ansvar och nära kundkontakt.Publiceringsdatum2026-03-03Dina arbetsuppgifter
Som ventilationstekniker hos oss får du ett omväxlande arbete där dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Installation, service och underhåll av ventilationsanläggningar
• Injustering och optimering av luftflöden
• Kontroll och rengöring av ventilationskanaler
• Dokumentation av utfört arbete i interna system
• Kundkontakt på plats - du är företagets ansikte utåt
Arbetet är placerat i StockholmKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har utbildning inom VVS/ventilation eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Har erfarenhet av arbete som servicetekniker inom ventilationsarbeten
• Innehar B-körkort
• Har god svenska i tal och skrift
• Är serviceinriktad, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga
Meriterande:
• Erfarenhet av OVK-relaterade arbeten samt radon-, luft- och fuktmätningar
• Certifiering som injusterare
Vi erbjuder:
• En trygg och utvecklande arbetsplats med bra gemenskap
• Ett omväxlande arbete - ingen dag är den andra lik
• Möjlighet till utveckling och specialisering inom ventilation och inomhusklimat
Vi gör löpande urval och intervjuer och önskar därför få din ansökan så snart som möjligt.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes vänligen men bestämt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03
E-post: Martin.johansson@mk-kyla.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mk Kyla AB
(org.nr 559451-9950) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Martin Johansson Martin.johansson@mk-kyla.se Jobbnummer
9772894