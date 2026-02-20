Ventilationstekniker
HH:s Teknik AB söker en ventilationstekniker som vill arbeta med energieffektiva och långsiktigt hållbara ventilationslösningar.
Vi arbetar med helhetsansvar för inomhusmiljöer - från analys och optimering till installation, service och löpande drift. Vårt fokus är att skapa energieffektiva, driftsäkra och kvalitativa lösningar för fastighetsägare och verksamheter.
Som ventilationstekniker hos oss får du en viktig roll i att säkerställa att våra kunders anläggningar fungerar optimalt över tid. Du bidrar till förbättrad energiprestanda, god inomhusmiljö och hållbar drift för våra kunder.
Vi är ett bolag med tydlig tillväxt och arbetar strukturerat enligt vårt certifierade ledningssystem för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöprocesser. Här finns möjlighet att utvecklas i takt med verksamheten och ta ett större ansvar över tid.
Som ventilationstekniker arbetar du ute hos kund med både självständiga uppdrag och i team. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Service, underhåll och installation av ventilationsanläggningar
Injustering och optimering av luftflöden för energieffektiv drift
Felsökning och åtgärder vid driftstörningar
Medverkan vid OVK-arbeten
Implementering av optimeringsåtgärder utifrån energianalyser
Dokumentation enligt våra kvalitetsrutiner
Kunddialog och teknisk rådgivning på plats
Vi erbjuder
En stabil, trygg och långsiktig arbetsplats
Strukturerade arbetssätt enligt etablerade kvalitets- och arbetsmiljöstandarder
Konkurrenskraftiga villkor
Varierande och tekniskt utvecklande arbetsuppgifter
Möjlighet att växa i en organisation med tydlig framtidsinriktning
Vi söker dig som
Har utbildning inom VVS/ventilation eller motsvarande erfarenhet
Har mins 3 års erfarenhet av service och arbete med ventilationssystem
Har B-körkort
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Arbetar strukturerat och kvalitetsmedvetet
Har ett professionellt bemötande och trivs i kunddialog
Tar ansvar och bidrar till lagets gemensamma resultat
Meriterande
Erfarenhet av OVK
Erfarenhet av energioptimering och driftsanalyser
Certifiering inom injustering eller motsvarande erfarenhet
Kunskap inom radon-, luft- eller fuktmätningar
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
