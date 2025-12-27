Veckoplanerare
2025-12-27
Till Gruvans Driftcentral, Boliden i Garpenberg
Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Din roll
Vår verksamhet i Garpenberg är i ständig utveckling och vi söker nu två veckoplanerare till vår driftcentral i Garpenberg. Som veckoplanerare på driftcentralen har du en central roll i planeringen, schemaläggningen och prioriteringen av aktiviteter i gruvan, med ett löpande planeringsintervall på tre veckor. Ditt ansvar omfattar att skapa, uppdatera och underhålla veckoplaner samt att samordna projekt och externa aktörer som påverkar produktionen. Du följer upp produktionsrelaterade KPI:er och deltar i vårt kontinuerliga förbättringsarbete. Du samarbetar tätt med våra driftcentralstekniker och stöttar i planeringsrelaterade frågor och prioriteringar, samt vid eventuella nödsituationer. I rollen är du en nyckelperson för att skapa rätt förutsättningar för en driftsäker och effektiv produktion i gruvan.
Ditt team
Du kommer att tillhöra ett engagerat team som består av fem driftcentralstekniker, fyra veckoplanerare och en arbetsledare. Arbetstiden är kontinuerligt 2-skift enligt 7-7 schema. Under upplärningsperioden arbetar du dagtid eller 7-7 dag. Provanställning kan komma att tillämpas.
Dina arbetsuppgifter
Planera och förbereda produktionsscheman och arbetsflöden
Samordna interna och externa aktiviteter som påverkar driften
Delta i och leda morgonmöten med produktionsgenomgång
Följa upp KPI:er och delta i förbättringsgrupper
Stötta drifttekniker i operativa beslut och nödsituationer
Analysera kapacitet och resurser för att säkerställa effektiva processer
Sammanställa rapporter kring produktion och planeringsresultat
Ditt bidrag
Vi söker dig som har en god kommunikation- och samarbetsförmåga och är bekväm i en drivande och planerade roll. För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du är strukturerad, analytisk och trivs med att ta ansvar och driva utveckling framåt. I en grupp tar du gärna rollen som ledare och är inte rädd för att föra din talan samtidigt som du är duktig på att bemöta andras synpunkter. Din goda anpassningsförmåga gör dig även skicklig på att snabbt utvärdera och omprioritera åtgärder när det behövs. Du behöver även ha en god datorvana och trivas med att arbeta i olika system.
Vi söker dig som har:
Gymnasieutbildning inom relevant område
Erfarenhet av planering
God datorvana
Goda kunskaper i svenska och engelska
B-körkort
Meriterande är:
Erfarenhet inom gruvbranschen eller annan liknande industri
Erfarenhet av produktionsplanering inom anläggning, industri eller logistik
Utbildning som geolog, bergsingenjör eller annan relevant inriktning
Varför arbeta tillsammans med oss
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Vill du veta mer om rollen? Kontakta rekryterande chef Rickard Granqvist, Rickard.Granqvist@boliden.com
.
Facklig information får du av Kent Hedin, Ledarna, 0225-369 50, Jacob Wallén, Unionen, 0225-362 62, Morvan Derrien, SACO, 070- 209 05 63.
Sista dag att ansöka är Söndag 18 januari 2026. Varmt välkommen med din ansökan!
Som en del av Bolidens kvalitativa rekryteringsarbete samt systematiska säkerhetsarbete kan bakgrundskontroller komma att ingå i rekryteringsprocessen.
