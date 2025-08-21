VD-assistent till Familjebostäder
2025-08-21
Är du ute efter nya utmaningar och vill arbeta nära VD i en bred och utvecklande roll? Har du erfarenhet av att skapa struktur i en dynamisk vardag och gillar att kombinera administration med mer komplexa frågor? Trivs du med att vara spindeln i nätet, bygga relationer och ge service på hög nivå? Då kan det här vara tjänsten för dig.
På Familjebostäder får du en central roll där du blir en nyckelperson i att ge stöd till VD och ledning - och samtidigt bidra till vårt viktiga uppdrag att bygga och förvalta attraktiva hyresbostäder i Stockholm.
Jobbet på Familjebostäder är inte ett vanligt jobb. Det är ett viktigt jobb. Vi bidrar till att Stockholm är en stad där alla kan bo bra. Vårt uppdrag är att se till att de som bor hos oss trivs och är trygga i det viktigaste de har: sina hem. Våra nybyggda hus möter moderna behov och de byggs på ett sätt som tar hänsyn till framtida generationer.
För oss är hållbarhet också det rent mänskliga. Vi är högt rankade när det kommer till ledarskap, förmåner och vi strävar alltid efter att du som jobbar hos oss ska få ihop din vardag: oavsett om det handlar om lediga fredagseftermiddagar eller massage på arbetstid. Det är den omtanken som också avspeglas i vår värdegrund - i varje möte med våra kunder och hur vi är mot varandra. Välkommen till ett viktigt jobb. Vi vet att du kommer trivas.
Om rollen
Som VD-assistent blir du en strategisk partner till VD och ett viktigt stöd i ledningens arbete. Din främsta uppgift är att underlätta och effektivisera VD:s vardag, vilket innebär att du både hanterar klassiska assistentuppgifter och bidrar i mer strategiska sammanhang.
Du ansvarar för att planera och samordna VD:s kalender och se till att tiden används på ett effektivt sätt. Du koordinerar möten, förbereder agendor och underlag, dokumenterar beslut och säkerställer att de följs upp. En viktig del av rollen är att hantera VD:s kommunikationsflöden och fungera som en naturlig kontaktpunkt gentemot både interna och externa aktörer. I dina arbetsuppgifter ingår reseplanering och andra praktiska arrangemang som kräver struktur och framförhållning.
Utöver de administrativa delarna bidrar du med analys och framtagning av presentationsmaterial, rapporter och underlag inför möten och strategiska beslut. Du får också möjlighet att leda eller delta i olika projekt och aktiviteter - allt från events och studiebesök till utveckling av nya arbetssätt.
Tjänsten är placerad på avdelningen Kvalitet & Hållbarhet, där du även bistår med vissa administrativa uppgifter. Sammantaget blir du en nyckelperson som både skapar ordning i vardagen och bidrar till bolagets långsiktiga utveckling. Tjänsten är en tillsvidareanställning där 6 månaders provanställning tillämpas.
Vi erbjuder
Ett viktigt jobb
Vårt allmännyttiga samhällsuppdrag handlar om något av det finaste som finns, människors hem. Tillsammans utvecklar och förvaltar vi levande stadsdelar. Det är inte bara ett jobb. Det är ett uppdrag.
Hållbarhet i fokus
Vi gör hållbara val när vi renoverar och bygger nytt för att minimera vår klimatpåverkan. Samtidigt är det lika viktigt för oss att jobba med trygghet i våra bostadsområden, för att livet mellan husen ska fungera.
Ett starkt ledarskap
Våra ledare får höga betyg av våra medarbetare. De har förmågan att motivera, inspirera och visa uppskattning. Hos oss kommer du helt enkelt trivas och utvecklas.
Balans mellan arbete och fritid
Massage på arbetstid, ett generöst friskvårdsbidrag och ett höjt semesterdagstillägg är bara några i raden av våra förmåner som gör det enkelt för dig som medarbetare att må bra.
En levande företagskultur
Vår värdegrund ger oss ett starkt stöd i vardagen - i möten med våra kunder och hur vi är mot varandra. Hos oss får du engagerade, kundfokuserade kollegor med affärsmässighet och nytänkande i fokus.
Vill du veta mer om vad vi erbjuder för förmåner och hur några av våra medarbetare upplever att det är att jobba hos oss? Läs mer här.
Vem är du?
För att bli framgångsrik i rollen är du serviceinriktad, proaktiv och lösningsorienterad. Du är den som ser vad som behöver göras - och gör det - ofta innan andra hunnit tänka på det. Du är samtidigt strukturerad och noggrann, med förmåga att prioritera även när tempot är högt. Som person är du kommunikativ och relationsskapande, och du trivs med att samarbeta och bygga förtroende. Du har hög integritet, ett positivt förhållningssätt och en nyfikenhet på att utveckla både dig själv och våra arbetssätt.
Vi söker dig som har:
* Flerårig erfarenhet av liknande roll, gärna som assistent, koordinator eller strategiskt stöd till ledning
* Mycket goda kunskaper i Office-paketet (särskilt Excel, Word och PowerPoint) och förmågan att ta dig till digitala verktyg
* Mycket god kommunikativ förmåga i svenska, både i tal och skrift
Har du en eftergymnasial utbildning inom administration, kommunikation eller projektledning är det meriterande. Erfarenhet från branschen eller annat kommunalt bolag är givetvis också meriterande, men inget krav.
Familjebostäder samarbetar med rekryteringsföretaget Jefferson Wells (ManpowerGroup) i denna rekrytering. Ansökningar tas emot löpande med sista ansökningsdag 7 september. Eventuella frågor besvaras av Maria Stenbäck, maria.stenback@jeffersonwells.se
eller 072-208 08 92.
