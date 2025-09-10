VD till Växjö Elmontage
Academic Work Sweden AB / Ekonomichefsjobb / Växjö
2025-09-10
Kommer du från installationsbranschen och vill till en roll som affärsdriven VD för ett välrenommerat och lönsamt bolag? Växjö Elmontage söker nu deras nästa VD för att driva fortsatt tillväxt
OM TJÄNSTEN
Växjö Elmontage ingår i Sandbäckens som är en rikstäckande koncern som levererar installationer för framtiden. De har fler än 1500 medarbetare i mer än 50 bolag inom värme och sanitet, elektricitet, ventilation, automation och brandsäkerhet.
Växjö Elmontage är en lönsam totalleverantör inom el- och säkerhetsteknik med en omsättning på 130 miljoner. Organisationen består av 60 medarbetare som utför allt från mindre servicearbeten till större entreprenader åt företag, industrier, kommun, regionen, bostadsföretag och privatpersoner. Bolaget har kontor i Växjö och har styrkan från 1 500 kollegor nationellt men agerar lokalt, snabbt och nära kund.
Nu söker de en affärsdriven och erfaren ledare att ta rollen som VD som vill leda bolaget med fortsatt fokus på lönsamhet. Det här är en unik möjlighet för dig som vill ha fullt mandat att driva ett bolag med stor frihet, tydligt ansvar och möjlighet att verkligen påverka. Rollen passar dig som har ett starkt entreprenöriellt driv och en vilja att skapa lönsam tillväxt.
Som VD för Växjö Elmontage får du ett helhetsansvar för att driva och utveckla bolaget vidare - både strategiskt och operativt. Du leder ett erfaret team bestående av elektriker, projektledare, kalkylator och administratör och du har mandat att fatta beslut nära affären. Rollen innebär att du är ytterst ansvarig för bolagets resultat, kundrelationer, personal och affärsutveckling.
Du får stort handlingsutrymme och förväntas ta egna initiativ och driva bolaget framåt med fokus på lönsamhet och långsiktig tillväxt. Samtidigt finns ett starkt stöd från koncernen i form av ekonomi, inköp och HR - men du är den som håller i taktpinnen lokalt. Det här är en roll för dig som vill ha verkligt ansvar, påverkan och möjlighet att sätta din egen prägel på verksamheten.
Dina arbetsuppgifter
• Driva och utveckla bolagets affärer med fokus på lönsamhet.
• Leda och motivera teamet, samt successivt bygga upp framtidens organisation.
• Utveckla kundrelationer och öka försäljningstrycket - från ordermottagning till aktiv affärsutveckling.
• Ta fram, utveckla och genomföra bolagets affärsplan.
• Ansvara för arbetsmiljö och säkerhet samt att arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal följs.
• Säkerställa god struktur, planering och uppföljning i verksamheten.
• Vara en tydlig och närvarande ledare som bygger förtroende och engagemang.
VI SÖKER DIG SOM
Vi söker en person med starkt entreprenöriellt driv och ett tydligt affärssinne. Du är trygg i dig själv och står stadigt även i utmanande situationer. Vidare så trivs du i en roll där du får ta fullt ansvar och du motiveras av att skapa resultat.
Du är också en skicklig kommunikatör som är bra på att bygga relationer - både med kunder, medarbetare och samarbetspartners. Du har förmågan att knyta nya kontakter och samtidigt utveckla befintliga relationer.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Erfarenhet från installationsbranschen - gärna el alternativt ventilation, VS eller bygg
• Tidigare affärsansvar, till exempel som filialchef, projektchef eller motsvarande.
• Dokumenterad ledarerfarenhet och förmåga att skapa förtroende.
• God förmåga att driva affärer och bygga kundrelationer.
• Ekonomisk förståelse - erfarenhet av successiv vinstavräkning (SVA).
• Meriterande med praktisk erfarenhet av CAD, kalkylarbete och/eller upphandling av entreprenad mot privat och offentlig sektor
Vår rekryteringsprocess
I denna rekrytering samarbetar Växjö Elmontage med Winona. Vid frågor, kontakta ansvarig rekryterare Sandra Isojärvi - sandra.isojarvi@winonagroup.com
Urval sker löpande och annonsen kan komma att stängas innan processen är avslutad.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
