VD till JHL Tommarp
2026-02-04
Om JHL - Järrestad Härads Lantmannaförening
JHL Järrestads Härads Lantmannaförening har varit en självklar del av Österlen sedan 1903. Från början för lantbrukarna. Idag för alla som bygger, odlar, driver gård, renoverar, planterar, skapar och utvecklar. Med ett starkt lokalt hjärta, hög servicegrad och en kunskap som sitter i väggarna.
Verksamheten omsätter cirka 320 MSEK. Vi är omkring 40 medarbetare och har cirka 270 medlemmar i föreningen. Sortimentet spänner över lantbruk, byggvaror och trädgård men det som verkligen särskiljer JHL är människorna, relationerna och viljan att hjälpa kunderna att lyckas.
Mer om rollen
JHL i Tommarp står stabilt. Vår servicenivå är stark och kunderna är lojala. Affären fungerar. Men potentialen är större än så och det är här du kommer in i bilden. Med din hjälp vill vi ta ett mycket välskött lokalt bolag och utveckla det vidare med tydligt ledarskap, struktur, tillväxtfokus och framtidstro utan att tappa själen på vägen.
Leda och utveckla organisationen
Du bygger ett tydligt, tryggt och engagerande ledarskap där människor växer, tar ansvar och vill fortsätta bidra. Du skapar struktur, prioriteringar och arbetsformer som gör vardagen enklare och roligare och som frigör kraft i organisationen. Här finns mycket kompetens och lojalitet men också utrymme för att utveckla människorna. En bra arbetsplats ska bli ännu bättre.
Driva tillväxt och affärsutveckling
Du ansvarar för att utveckla affären på ett långsiktigt hållbart sätt. Hos oss handlar det om att identifiera förbättringar, potential och utveckling och genom ett gott ledarskap driva JHL Tommarp framåt. Du är nära affären, förstår vad som driver lönsamhet och är duktig på att prioritera.
Förvalta och stärka kulturen
Service, engagemang och lokal stolthet är en del av JHLs DNA. Din roll blir att vårda det samtidigt som du leder och anpassar verksamheten för framtiden. Det handlar inte om att riva upp utan om att putsa på framgångsfaktorer och göra det som redan är bra ännu bättre.
Vara länken mellan förening, styrelse och verksamhet
Rollen verkar i en medlemsägd struktur där relation, förtroende och tydlighet är avgörande. Uppdraget handlar om att skapa trygghet i styrning, ekonomi och kommunikation och att säkerställa att alla drar åt samma håll.
Vem är det vi söker?
Vi söker en trygg, affärsdriven ledare som trivs där människor, verksamhet och resultat möts. Erfarenhet av att leda organisationer i miljöer med både operativ närvaro och strategiskt ansvar är viktig. Branschkännedom inom lantbruk eller bygghandel är meriterande men inget krav. Det viktiga är nyfikenhet, prestigelöshet och viljan att verkligen förstå affären på djupet.
Ledarskapet präglas av tillit, tydlig riktning och förmågan att få människor med sig. Kommunikation sker rakt och respektfullt, närvaron är naturlig utan att bli detaljstyrande och beslutsfattandet tryggt även när tempot är högt.
Affärsmässigheten är tydlig. Förmågan att se möjligheter, prioritera rätt och omsätta idéer till faktisk effekt i vardagen är central. Ekonomi, uppföljning och styrning känns naturligt, samtidigt som kundperspektivet alltid finns med i besluten.
Relationer byggs långsiktigt och med förtroende. Samarbeten skapas både internt och externt med styrelse, medlemmar, leverantörer och kunder. Rollen blir en självklar företrädare för JHL både lokalt och i externa sammanhang.
Arbetssättet är jordnära och handlingsorienterat. Närvaro i verksamheten, mötet med människor och förståelsen för bygden är minst lika viktiga som strategiska resonemang och snygga presentationer.
Avslutningsvis
JHL Tommarp är ett ovanligt fint företag. Här finns historia, affär, hjärta och framtid på samma plats. Det är inte många VD-roller där du både kan prata strategi på förmiddagen och stå i byggvaruhallen och småsnacka med kunder på eftermiddagen.
Här erbjuds uppdraget för dig som vill göra skillnad genom klokt ledarskap snarare än stora gester och respekt för människorna som bygger verksamheten varje dag. Kort sagt ett ledaruppdrag med både ansvar, frihet och affärsfokus.
Vår rekryteringsprocess
I denna rekrytering samarbetar JHL Tommarp med HIREQ. För ytterligare information kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Vi ser fram mot din ansökan!
