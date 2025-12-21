Växtansvarig varuhus
Som växtansvarig hos BAUHAUS är du ansvarig för all hantering av BAUHAUS växtsortiment. Det innefattar beställningar, skötsel av växterna, säsongsombyggnationer, exponering och budgetansvar för växtsortimentet. BAUHAUS målsättning är att ha branschens finaste byggvaruhus där inkluderas också våra växter, därför söker vi dig med erfarenhet av växter och trädgård.
Tjänsten är en säsongstjänst med start v 7 deltid 20tim/v.
Du ingår i ett team av duktiga medarbetare som alla arbetar för att göra arbetsdagen så bra som möjligt både för kunder och kollegor. Hos oss trivs man! Här möts alla åldersgrupper som alla bidrar med sin unika erfarenhet vilket skapar en härlig dynamik. Du rapporterar till Logistikchefen och har ett nära samarbete med arbetsledare från Trädgårdsavdelningen.
Vill du komma in i vår gemenskap, då kanske detta är jobbet för dig?
Vem söker vi?
Vi söker dig som har erfarenhet av växter och som kan ge det där lilla extra för ditt ansvarsområde. Du behöver ha känsla för ordning och reda samt vara initiativrik då det är ditt ansvar att bland annat exponera växter i varuhuset, både så att de trivs och syns. För att passa i rollen behöver du klara av att arbeta självständigt och vara lösningsorienterad. Vi gillar om du är utvecklingsmotiverad och vill bidra till att vi bibehåller branschens bästa kundservice. Du behöver vara minst 18 år och behärska svenska i tal och skrift och engelska i tal. I denna rekrytering kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.
BAUHAUS erbjuder:
en kreativ arbetsplats där du får många kontaktytor inom företaget och ges möjlighet till egen utveckling och en spännande karriär, såväl i Sverige som utomlands då vi idag finns i 19 länder. BAUHAUS är en inspirarenade arbetsplats med högt i tak och med mycket glädje och vi sätter stort värde i att vara en bra arbetsgivare. För att uppnå det och skapa en sund och hälsosam arbetsmiljö där alla kan känna delaktighet och få möjlighet att utvecklas, arbetar vi efter några riktlinjer, vi gillar därför om du tänker som oss kring en god arbetsmiljö.
Vi bidrar till en bra företagskultur och rolig arbetsplats
Vi uppmärksammar framgång och innovativa idéer
Vi arbetar för en trygg och säker arbetsmiljö
Vi har nolltolerans mot trakasserier och diskriminering
Vi accepterar ingen form av korruption
Vi arbetar för en hållbar utveckling
Vi följer policyer,riktlinjer och lagkrav
BAUHAUS strävar efter att låta medarbetarna växa med företaget och rekryterar ofta internt. Vi tycker det är viktigt att erbjuda våra medarbetare utveckling och därför har vi egna utbildningsprogram inom t ex försäljning och ledarskap, vi har också ett Talent-program där man ges möjlighet till personligutveckling och att ingå i mentorsprogram med en egen mentor, allt för att stärka den egna karriären. BAUHAUS är en av Europas största varuhuskedjor för verkstad, hem & trädgård med nästan 300 varuhus i 19 länder varav 24 varuhus och en webshop i Sverige. Vi är drygt 20.000 medarbetare i världen och ca 3000 i Sverige. Vi finns från Umeå i norr till Malmö i söder. Ersättning
