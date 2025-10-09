Våtlackerare till kund i Nybro
VÅTLACKERARE TILL KUND I NYBRO
Som våtlackerare hos vår kund kommer du att bidra till företagets produktionsprocess genom att manuellt lacka både mindre och större trädetaljer. Rollen ställer krav på hög noggrannhet samt ett gott ordningssinne.
Tjänsten är förlagd till dagtid eller 2-skift, vi är öppna för vad som passar dig. Publiceringsdatum2025-10-09Arbetsuppgifter
Rollen innefattar bland annat att:
Rengöra, slipa och maskera delar.
Applicera våtlack med hjälp av handsprutor.
Säkerställa att lacket appliceras jämnt och noggrant för att uppnå önskad finish och skyddande ytskikt.
Utföra kvalitetskontroller för att säkerställa att lacket uppfyller företagets standarder och kundkrav.
Underhålla och rengöra utrustning och arbetsområdet.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med tidigare erfarenhet av våtlackering. Du har kunskap om våtlackeringsmetoder och material samt förståelse för färgmatchning. Vidare har du förmågan att läsa och tolka tekniska ritningar och specifikationer.
Din fysik är god och du trivs med att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du har även ett öppet sinne, är flexibel samt initiativrik. Ordning och struktur kommer att bli viktigt i din roll, likaså att du har ett högt kvalitetstänk.
Är du en duktig våtlackerare som jobbat med att lacka inom industrin eller på bilar? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig redan idag! Välkommen med din ansökan.
OM TJÄNSTEN
Uppdraget är långsiktigt och börjar med en visstidsanställning hos Eterni med chans till fortsatt anställning direkt hos vår kund.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
