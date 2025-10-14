Våtlackerare industriproduktion
Runlack Industrilackering AB / Lackerarjobb / Ängelholm Visa alla lackerarjobb i Ängelholm
2025-10-14
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Runlack Industrilackering AB i Ängelholm
Runlack fortsätter att växta därför behöver vi stärka upp med ytterligare en nyckelspelare till vårt team på våtlackeringen. På våtlackeringsavdelning arbetar idag fem personer. Våra kunder vänder sig till oss eftersom dem kräver de högsta kvalitetskraven och detta speglas därför över hela avdelningen.
Vi söker dig som värdesätter trivsel på arbetsplatsen, är noggrann, effektiv och tycker om att arbeta i grupp för att tillsammans nå uppsatta mål. Du trivs med ett högt arbetstempo och är van vid att ta initiativ samt arbeta självgående och driva dig själv. Att ha många bollar i luften skrämmer inte dig. Att arbeta på avdelningen där vi utför våtlackering kräver ett kvalitetstänk, initiativförmåga och ett öga för att se arbetsflödes gång. Arbetet på våtlackeringen är till viss del fysiskt krävande så god fysik är en förutsättning. Vi erbjuder ett omväxlande arbete där det för rätt person finns goda utvecklingsmöjligheter.
Tjänsten innefattar både förberedelse för lackering i form av maskering och slipning, avplock och kvalitetssäkring av gods samt lackering. Det är viktigt att du kan se helheten över lackeringsflödet och är flexibel kring arbetsuppgifterna. De flesta delar i arbetet sker manuellt, det är därför viktigt att hitta effektiva arbetsflöden. Vi ser gärna att du aktivt deltar i förbättrings- och effektiviseringsarbete för att ständigt utveckla processerna och arbetsmiljön.
För oss är rätt profil mycket viktigt och det är därför inget krav på erfarenhet av våtlackering men det är såklart meriterande. Vi kommer ge dig en erforderlig internutbildning under första tiden vilket historiskt har fungerat framgångsrikt. Erfarenhet av att arbeta i industriproduktion är däremot ett krav. Publiceringsdatum2025-10-14Om företaget
Runlack Industrilackering är en av Skånes största legoytbehandlare. Vi erbjuder både våtlackering och pulverlackering.
Vår vision är att vara den bästa partnern inom ytbehandling.
Det jobbar vi för varje dag genom att arbeta nära och tillsammans med våra kunder. Genom att använda vår kompetens och erfarenhet till att hitta en lösning som passar deras krav. Det ger dig en högkvalitativ lösning just för dem - till rätt pris.
Vi har en modern produktionsanläggning och utvecklar hela tiden våra processer för att säkra kvalitet samt bli effektivare. Hos oss är tempot högt, vi är ett sammansvetsat gäng som varje dag gör vårt yttersta för att serva våra kunder.
Vi lägger stor vikt vid våra medarbetares trivsel och delaktighet. Varje år hittar vi på ett antal aktiviteter både på och utanför jobb med fokus på teambuilding.
Idag arbetar 25 medarbetare i våra olika produktionsprocesser.
Tjänsten omfattar heltid dagtid, mån-tors 6.45-16.00, fre 6.00-13.30
Tveka inte på att höra av dig om du känner igen dig i beskrivningen ovan för mer information om tjänsten.
Välkommen med din ansökan! Märk din ansökan med "våtlack". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
E-post: Josef@runlack.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Våtlackerare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Runlack Industrilackering AB
(org.nr 556635-2844), http://www.runlack.com
Fabriksgatan 7 (visa karta
)
266 32 MUNKA-LJUNGBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9557019