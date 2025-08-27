Västtrafik söker Hållbarhetsstrateg
2025-08-27
Att jobba hos oss innebär att på riktigt göra skillnad - för klimatet, samhället och människors vardag.
Vill du vara med och förverkliga vår vision om att göra hållbart resande till norm?
Vår hållbarhetsavdelning är en del av vår verksamhet för upphandling och hållbarhet där vi driver arbetet med att skapa förutsättningar för framtidens kollektivtrafik. Med våra olika kompetenser arbetar vi med att bevaka och utreda kollektivtrafikens behov i samhällsplaneringen. Vi utför vårt arbete i nära samarbete med våra kollegor på Västtrafik men också med externa samarbetspartners såsom kommuner och Trafikverket. Hållbarhetsstrategernas roll är att stötta verksamheten både strategiskt och pådrivande med särskilt fokus på miljö och klimat, social hållbarhet, tillgänglighet och barns rättigheter.
Om rollen
I rollen som Hållbarhetsstrateg kommer du arbeta med de långsiktiga målen inom våra hållbarhetsområden. Du kommer också att arbeta med, och säkra löpande uppföljning. Genom att samverka med övriga i organisationen, våra ägare och andra samarbetspartners bidrar du till att skapa vägledning för fortsatt utveckling av hållbarhetsperspektivet i kollektivtrafiken.
Du kommer att ingå i en grupp av hållbarhetsstrateger, som gemensamt planerar arbetet med syfte att engagera, skapa struktur och styrning av frågorna. Vi arbetar utifrån perspektiven miljö och social hållbarhet. I din roll bidrar du till att hjälpa organisationen att omsätta de övergripande målen inom social hållbarhet till konkreta åtgärder, och stödjer organisationen i arbetet med dessa. Du kommer även att verka som ett internt specialiststöd inom området social hållbarhet, tillgänglighet ur funktionshinderperspektivet samt barnperspektivet.
Vem är du?
Våra medarbetare är olika. Alla behövs. Vi vet att olikheter berikar oss och gör oss bättre. Vill du vara med och utveckla det hållbara resandet i Västra Götaland? Då tror vi att du passar hos oss.
Vi söker dig som har ett stort intresse för det sociala perspektivet och tillgänglighet för äldre, barn och personer med funktionsnedsättning och som vill bidra i arbetet med den hållbara samhällsutvecklingen. Du är strukturerad, drivande, pedagogisk och har en god kommunikativ förmåga. Du har förmågan att se helheten, ta till dig nya perspektiv och kan driva frågor både internt och externt på ett pedagogiskt sätt. Att du tycker om att möta andra människor och har en vilja att samarbeta, finna lösningar och se målen tillsammans är av stor vikt. Frågeställningarna och arbetet skiftar ofta. Vi tror därför att du har lätt för att känna dig trygg i det okända och tillsammans med kollegor forma ett effektivt arbetssätt. Publiceringsdatum2025-08-27Kvalifikationer
För att lyckas i rollen har du en relevant högskoleutbildning och/eller flera års arbetslivserfarenhet inom social hållbarhet samt erfarenhet av att driva dessa frågor inom en kollektivtrafikkontext. Du har ett stort intresse för hållbart resande och kollektivtrafik.
Västtrafik som arbetsplats
På Västtrafik är du med och påverkar människors vardag och bidrar till ett mer hållbart samhälle. Det händer alltid mycket hos oss. Vi som arbetar här drivs av ett stort engagemang för det vi gör. Vi är övertygade om hur viktigt det är att kollektivtrafiken fortsätter att utvecklas och ges plats.
Som arbetsgivare är det viktigt för oss att skapa ett hållbart och flexibelt arbetsliv där våra medarbetare utvecklas och trivs. Som anställd har du fördelaktiga villkor, trygghet, många förmåner och möjlighet att arbeta på distans när verksamhetens behov tillåter.
Villkor och ansökan
Tjänsten är en tillsvidare anställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Hanna Björk, Hållbarhetschef på tel. 010-434 53 86, hanna.bjork@vasttrafik.se
. Varmt välkommen med din ansökan senast den 5 september.
Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Varje dag reser 410 000 personer med oss. Det är ett uppdrag som är viktigt i det stora och det lilla, för varje enskild resenär och för att vår region ska utvecklas. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen. Ersättning
